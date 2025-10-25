Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 25 Ekim cumartesi günü maç programı

Premier Lig, İspanya LaLiga, Bundesliga’da bugün oynanacak maçlar belli oldu. İngiltere’de Manchester United ve Brighton kozlarını paylaşırken şampiyonluğun favorilerinden Liverpool ise Brentford deplasmanında üç puan arayacak. Trendyol 1. Lig’de ise Sakaryaspor ve Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 25 Ekim cumartesi günü maç programı…



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

SÜPER LİG



17:00 Kocaelispor - Alanyaspor (beIN Sports 1)



20:00 Trabzonspor - Eyüpspor (beIN Sports 1)



1. LİG



13:30 Sarıyer - Manisa FK (TRT Spor)



13:30 Adana Demirspor - Van Spor FK (TRT Tabii Spor 6)



16:00 Pendikspor - Serik Spor (TRT Spor)



19:00 Sakaryaspor - Keçiörengücü (TRT Spor)



PREMİER LİG



17:00 Newcastle United - Fulham (beIN Sports MAX 1)



17:00 Chelsea - Sunderland (beIN Sports 3)



19:30 Manchester United - Brighton & Hove Albion (beIN Sports 3)



22:00 Brentford - Liverpool (beIN Sports 3)



LA LIGA



15:00 Girona - Real Oviedo



17:15 Espanyol - Elche



19:30 Athletic Bilbao - Getafe



22:00 Valencia - Villarreal



BUNDESLIGA



16:30 Hamburg - Wolfsburg



16:30 Eintracht Frankfurt - St. Pauli



16:30 Augsburg - RB Leipzig



