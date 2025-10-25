NTV.COM.TR

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 25 Ekim cumartesi günü maç programı

25 Ekim cumartesi günü Avrupa’da birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Süper Lig’de Kocaelispor, Alanyaspor, Trabzonspor, Eyüpspor gibi takımlar sahaya çıkacak.

Premier Lig, İspanya LaLiga, Bundesliga’da bugün oynanacak maçlar belli oldu. İngiltere’de Manchester United ve Brighton kozlarını paylaşırken şampiyonluğun favorilerinden Liverpool ise Brentford deplasmanında üç puan arayacak. Trendyol 1. Lig’de ise Sakaryaspor ve Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 25 Ekim cumartesi günü maç programı…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



17:00 Kocaelispor - Alanyaspor (beIN Sports 1)

20:00 Trabzonspor - Eyüpspor (beIN Sports 1)

1. LİG

13:30 Sarıyer - Manisa FK (TRT Spor)

13:30 Adana Demirspor - Van Spor FK (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Pendikspor - Serik Spor (TRT Spor)

19:00 Sakaryaspor - Keçiörengücü (TRT Spor)

PREMİER LİG

17:00 Newcastle United - Fulham (beIN Sports MAX 1)

17:00 Chelsea - Sunderland (beIN Sports 3)

19:30 Manchester United - Brighton & Hove Albion (beIN Sports 3)

22:00 Brentford - Liverpool (beIN Sports 3)

LA LIGA

15:00 Girona - Real Oviedo

17:15 Espanyol - Elche

19:30 Athletic Bilbao - Getafe

22:00 Valencia - Villarreal

BUNDESLIGA

16:30 Hamburg - Wolfsburg

16:30 Eintracht Frankfurt - St. Pauli

16:30 Augsburg - RB Leipzig

