Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 25 Ekim cumartesi günü maç programı
25 Ekim cumartesi günü Avrupa’da birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Süper Lig’de Kocaelispor, Alanyaspor, Trabzonspor, Eyüpspor gibi takımlar sahaya çıkacak.
Premier Lig, İspanya LaLiga, Bundesliga’da bugün oynanacak maçlar belli oldu. İngiltere’de Manchester United ve Brighton kozlarını paylaşırken şampiyonluğun favorilerinden Liverpool ise Brentford deplasmanında üç puan arayacak. Trendyol 1. Lig’de ise Sakaryaspor ve Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 25 Ekim cumartesi günü maç programı…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
SÜPER LİG
17:00 Kocaelispor - Alanyaspor (beIN Sports 1)
20:00 Trabzonspor - Eyüpspor (beIN Sports 1)
1. LİG
13:30 Sarıyer - Manisa FK (TRT Spor)
13:30 Adana Demirspor - Van Spor FK (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Pendikspor - Serik Spor (TRT Spor)
19:00 Sakaryaspor - Keçiörengücü (TRT Spor)
PREMİER LİG
17:00 Newcastle United - Fulham (beIN Sports MAX 1)
17:00 Chelsea - Sunderland (beIN Sports 3)
19:30 Manchester United - Brighton & Hove Albion (beIN Sports 3)
22:00 Brentford - Liverpool (beIN Sports 3)
LA LIGA
15:00 Girona - Real Oviedo
17:15 Espanyol - Elche
19:30 Athletic Bilbao - Getafe
22:00 Valencia - Villarreal
BUNDESLIGA
16:30 Hamburg - Wolfsburg
16:30 Eintracht Frankfurt - St. Pauli
16:30 Augsburg - RB Leipzig