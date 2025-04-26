Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Nisan Cumartesi bugün kimin maçı var?

Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmeye hazırlanan futbolseverler, günün maç programına odaklandı. Süper Lig’in yanı sıra Premier Lig, Bundesliga, İtalya Serie A ve diğer önemli liglerde kritik karşılaşmalar oynanacak. Bundesliga’da şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih, Mainz 05 ile kozlarını paylaşırken Dortmund ise Hoffenheim deplasmanına konuk olacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, günün maçları…



BUGÜN (26 NİSAN) HANGİ MAÇLAR VAR?



Süper Lig



16:00 Sivasspor - Antalyaspor (beIN Sports 1)

19:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

19:00 Bodrum FK - Samsunspor (beIN Sports 2)



Premier Lig



14:30 Chelsea - Everton

17:00 Southampton - Fulham

17:00 Wolverhampton - Leicester City

17:00 Brighton & Hove Albion - West Ham United

17:00 Newcastle United - Ipswich Town



İngiltere - FA Cup Yarı Final



19:15 Crystal Palace - Aston Villa



İspanya - Kral Kupası Final



23:00 Barcelona - Real Madrid



Ligue 1



18:00 RC Strasbourg - Saint-Etienne

20:00 Le Havre - Monaco

22:05 Lyon - Rennes



Bundesliga



16:30 Bayern Münih - Mainz 05

16:30 Wolfsburg - Freiburg

16:30 Hoffenheim - Borussia Dortmund

16:30 Bayer Leverkusen - Augsburg

16:30 Holstein Kiel - Mönchengladbach

19:30 Eintracht Frankfurt - RB Leipzig





