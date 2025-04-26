Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Nisan Cumartesi bugün kimin maçı var?
26 Nisan Cumartesi günü birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek. Süper Lig’de heyecan bugün oynanacak üç karşılaşmayla devam devam edecek. Gaziantep FK, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken Samsunspor ise Bodrum FK deplasmanında üç puan arayacak. Günün dikkat çeken diğer mücadelesinde ise Barcelona ve Real Madrid arasında İspanya Kral Kupası finali oynanacak. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmeye hazırlanan futbolseverler, günün maç programına odaklandı. Süper Lig’in yanı sıra Premier Lig, Bundesliga, İtalya Serie A ve diğer önemli liglerde kritik karşılaşmalar oynanacak. Bundesliga’da şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih, Mainz 05 ile kozlarını paylaşırken Dortmund ise Hoffenheim deplasmanına konuk olacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, günün maçları…
BUGÜN (26 NİSAN) HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
16:00 Sivasspor - Antalyaspor (beIN Sports 1)
19:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
19:00 Bodrum FK - Samsunspor (beIN Sports 2)
Premier Lig
14:30 Chelsea - Everton
17:00 Southampton - Fulham
17:00 Wolverhampton - Leicester City
17:00 Brighton & Hove Albion - West Ham United
17:00 Newcastle United - Ipswich Town
İngiltere - FA Cup Yarı Final
19:15 Crystal Palace - Aston Villa
İspanya - Kral Kupası Final
23:00 Barcelona - Real Madrid
Ligue 1
18:00 RC Strasbourg - Saint-Etienne
20:00 Le Havre - Monaco
22:05 Lyon - Rennes
Bundesliga
16:30 Bayern Münih - Mainz 05
16:30 Wolfsburg - Freiburg
16:30 Hoffenheim - Borussia Dortmund
16:30 Bayer Leverkusen - Augsburg
16:30 Holstein Kiel - Mönchengladbach
19:30 Eintracht Frankfurt - RB Leipzig
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