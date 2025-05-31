Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 31 Mayıs Cumartesi bugün kimin maçı var?

Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe ve Konyaspor karşı karşıya gelirken günün dikkat çeken diğer mücadelesinde Rizespor ise Hatayspor’u ağırlayacak. Alanyaspor, Sivasspor’u konuk ederken, Gaziantep FK ise Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. 31 Mayıs cumartesi günü oynanacak maçların programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde gözler Hakan Çalhanoğlu’nda olacak. İşte, 31 Mayıs cumartesi günü oynanacak maçlar…



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



16:00 Fenerbahçe - Konyaspor (beIN Sports 1)



16:00 Çaykur Rizespor - Hatayspor (beIN Sports 2)



19:00 Alanyaspor - Sivasspor (beIN Sports 1)



19:00 Adana Demirspor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)



AVUSTRALYA - A LİG BÜYÜK FİNAL



12:40 Melbourne City - Melbourne Victory

