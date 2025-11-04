Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Kasım Şampiyonlar Ligi maç programı

Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki en önemli organizasyonunda lig aşamsı devam ediyor. Günün açılış maçında Slavia Prag ve Arsenal kozlaırnı paylaşcak aynı saatte Napoli ve Frankfurt karşı karşıya gelecek. PSG, Bayern Münih, Juventus, Tottenham gibi önemli takımlar sahaya çıkacak. İşte, günün maç programı;

20:45 Slavia Prag - Arsenal (TRT Tabii Spor)



20:45 Napoli - Eintracht Frankfurt (TRT Tabii Spor 1)



23:00 Olympiakos - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 6)



23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Tabii Spor)



23:00 Juventus - Sporting CP (TRT Tabii Spor 2)



23:00 Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise (TRT Tabii Spor 3)



23:00 PSG - Bayern Münih (TRT Tabii Spor 1)



23:00 Bodo/Glimt - Monaco (TRT Tabii Spor 5)



23:00 Tottenham - Kopenhag (TRT Tabii Spor 4)