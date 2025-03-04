Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Mart Şampiyonlar Ligi maç programı
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 4-5 Mart tarihlerinde oynanacak son 16 turu rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. Devler Ligi’nde favori takımların arasında gösterilen Real Madrid, ezeli rakibi Atletico Madrid’i konuk ederken hem Premier Lig’de hem de Avrupa’da başarı hedefleyen Arsenal, PSV deplasmanında galibiyet arayacak. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica ise yarın Barcelona’yı konuk edecek. Şampiyonlar Ligi’nde 4 Mart maç programı belli oldu. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, günün maçları…
Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkmak isteyen 8 takımın bugün maçı bulunuyor. Club Brugge, Aston Villa, Real Madrid, Atletico Madrid, PSV Eindhoven, Arsenal, Borussia Dortmund, Lille gibi takımlar bugün sahaya çıkacak. Alman ekibi Dortmund, Lille’i konuk ederken Aston Villa ise Club Brugge deplasmanında üç puan arayacak. Günün dikkat çeken Real Madrid - Atletico Madrid eşleşmesinde ise gözler milli oyuncu Arda Güler’de olacak. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak maçların programı…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
20.45 Club Brugge - Aston Villa - Tabii Spor
23.00 Borussia Dortmund - Lille - Tabii Spor 1
23.00 PSV Eindhoven - Arsenal - TRT SPOR (Şifresiz)
23.00 Real Madrid - Atletico Madrid - Tabii Spor
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