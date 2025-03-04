Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Mart Şampiyonlar Ligi maç programı

Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkmak isteyen 8 takımın bugün maçı bulunuyor. Club Brugge, Aston Villa, Real Madrid, Atletico Madrid, PSV Eindhoven, Arsenal, Borussia Dortmund, Lille gibi takımlar bugün sahaya çıkacak. Alman ekibi Dortmund, Lille’i konuk ederken Aston Villa ise Club Brugge deplasmanında üç puan arayacak. Günün dikkat çeken Real Madrid - Atletico Madrid eşleşmesinde ise gözler milli oyuncu Arda Güler’de olacak. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak maçların programı…



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



20.45 Club Brugge - Aston Villa - Tabii Spor



23.00 Borussia Dortmund - Lille - Tabii Spor 1



23.00 PSV Eindhoven - Arsenal - TRT SPOR (Şifresiz)



23.00 Real Madrid - Atletico Madrid - Tabii Spor

