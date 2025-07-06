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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 6 Temmuz Pazar günü kimin maçı var?

Futbol heyecanına ortak olmak isteyenler bugün oynanacak karşılaşmaları merak ediyor. 6 Temmuz pazar günü birbirinden heyecanlı karşılaşmalar programda yer alıyor. Afrika Kadınlar Uluslar Kupası, Arjantin Primera Nacional’de ise 4 önemli maç oynanacak. Atlanta, Arsenal Sarandi, Patronato, T. Suarez, Racing de Córdoba, All Boys, Guemes, Tucuman gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, günün maçları…

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 6 Temmuz Pazar günü kimin maçı var?

heyecanına ortak olmak isteyenler bugün oynanacak karşılaşmaları merak ediyor. 6 Temmuz pazar günü birbirinden heyecanlı karşılaşmalar programda yer alıyor. Afrika Kadınlar Uluslar Kupası, Arjantin Primera Nacional’de ise 4 önemli maç oynanacak. Atlanta, Arsenal Sarandi, Patronato, T. Suarez, Racing de Córdoba, All Boys, Guemes, Tucuman gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, günün maçları…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu

19:00 Norveç-Finlandiya (Tabii ve TRT Spor)

22:00 İsviçre-İzlanda (Tabii ve TRT Spor)

Afrika Kadınlar Uluslar Kupası B Grubu

19.00 Nijerya-Tunus

22.00 Cezayir-Botsvana

Arjantin Primera Nacional

19:05 CA Atlanta - Arsenal Sarandi

21:30 Patronato - T. Suarez

22:00 Racing de Cordoba - All Boys

23:10 CA Guemes - Tucuman


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