Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 8 Eylül Pazartesi maç programı

Futbolda günün maç programı yakından takip ediliyor. Bugün Kosova, İsviçre, Beyaz Rusya, İskoçya, Yunanistan, Danimarka ve diğer birçok önemli ülke sahaya çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, bugünün programı…



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup B



21.45 Kosova - İsveç



21.45 İsviçre - Slovenya



FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup C



21.45 Beyaz Rusya - İskoçya



21.45 Yunanistan - Danimarka



FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup I



21.45 İsrail - İtalya



FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup L



21.45 Cebelitarık - Faroe Adaları



21.45 Hırvatistan - Karadağ



FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup A



19.00 Gine Bissau - Cibuti



FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup D



22.00 Libya - Esvatini



FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup E



16.00 Zambiya - Fas



FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup G



16.00 Mozambik - Botsvana



19.00 Gine - Cezayir



19.00 Uganda - Somali



FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup H



16.00 Ekvator Ginesi - Tunus



19.00 Malavi - Liberya



FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup I



19.00 Madagaskar - Çad



22.00 Gana - Mali

