Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 8 Eylül Pazartesi maç programı

8 Eylül pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu.  Bugün Avrupa Elemeleri'nde 7, Afrika Elemeleri'nde ise 10 maç futbolseverleri bekleyecek. Spor tutkunları ise oynanacak maçları kaçırmamak için başlangıç saatlerini merak ediyor.

Futbolda günün maç programı yakından takip ediliyor. Bugün Kosova, İsviçre, Beyaz Rusya, İskoçya, Yunanistan, Danimarka ve diğer birçok önemli ülke sahaya çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, bugünün programı…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup B

21.45 Kosova - İsveç

21.45 İsviçre - Slovenya

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup C

21.45 Beyaz Rusya - İskoçya

21.45 Yunanistan - Danimarka

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup I

21.45 İsrail - İtalya

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup L

21.45 Cebelitarık - Faroe Adaları

21.45 Hırvatistan - Karadağ

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup A

19.00 Gine Bissau - Cibuti

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup D

22.00 Libya - Esvatini

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup E

16.00 Zambiya - Fas

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup G

16.00 Mozambik - Botsvana

19.00 Gine - Cezayir

19.00 Uganda - Somali

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup H

16.00 Ekvator Ginesi - Tunus

19.00 Malavi - Liberya

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup I

19.00 Madagaskar - Çad

22.00 Gana - Mali

