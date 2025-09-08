Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 8 Eylül Pazartesi maç programı
8 Eylül pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün Avrupa Elemeleri'nde 7, Afrika Elemeleri'nde ise 10 maç futbolseverleri bekleyecek. Spor tutkunları ise oynanacak maçları kaçırmamak için başlangıç saatlerini merak ediyor.
Futbolda günün maç programı yakından takip ediliyor. Bugün Kosova, İsviçre, Beyaz Rusya, İskoçya, Yunanistan, Danimarka ve diğer birçok önemli ülke sahaya çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, bugünün programı…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup B
21.45 Kosova - İsveç
21.45 İsviçre - Slovenya
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup C
21.45 Beyaz Rusya - İskoçya
21.45 Yunanistan - Danimarka
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup I
21.45 İsrail - İtalya
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup L
21.45 Cebelitarık - Faroe Adaları
21.45 Hırvatistan - Karadağ
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup A
19.00 Gine Bissau - Cibuti
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup D
22.00 Libya - Esvatini
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup E
16.00 Zambiya - Fas
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup G
16.00 Mozambik - Botsvana
19.00 Gine - Cezayir
19.00 Uganda - Somali
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup H
16.00 Ekvator Ginesi - Tunus
19.00 Malavi - Liberya
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup I
19.00 Madagaskar - Çad
22.00 Gana - Mali
