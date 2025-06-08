Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 8 Haziran Pazar maç programı
8 Haziran Pazar günü oynanacak mücadeleler yoğun ilgi görüyor. Avrupa’da ligler sona ererken UEFA Uluslar Ligi’nde final ve üçüncülük maçı heyecanı yaşanacak. Hazırlık maçında ise U21 A Milli Takımı, Arnavutluk ile kozlarını paylaşacak. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, bugün oynanacak maçların programı…
UEFA Uluslar Ligi’nde bugün şampiyon belli oluyor. Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Portekiz, Almanya’da oynanacak final mücadelesinde İspanya ile kozlarını paylaşacak. Kazanan takım UEFA Uluslar Ligi’nde şampiyon olacak. Üçüncülük mücadelesinde ise Almanya ve Fransa karşı karşıya gelecek. Peki Bugün kimin maçı var? İşte, 8 Haziran Pazar günü oynanacak maçlar…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Uluslar Ligi Final
22.00 Portekiz-İspanya (EXXEN ve TV8)
UEFA Uluslar Ligi Üçüncülük Maçı
16.00 Almanya-Fransa (EXXEN ve TV8)
Hazırlık Maçı
20.00 Türkiye U21-Arnavutluk U21 (ASpor)
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