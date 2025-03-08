Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 8 Mart Cumartesi günü maç programı

Hafta sonu televizyon karşısına geçmeye hazırlanan spor tutkunları, oynanacak maçların başlangıç saatlerine odaklandı. İspanya LaLiga’da Barcelona, Osasuna, Celta Vigo, Leganes, Valencia, Real Valladolid gibi öenmli takımlar sahaya çıkacak. İtalya Serie A’da ise Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği İnter, Monza ile kozlarını paylaşırken Fransa Ligue 1’de şampiyonluğun en önemli adayı PSG, Rennes ile karşı karşıya gelecek. Bundesliga’da ise beklentilerin uzağında kalan Borussia Dortmund, ise Augsburg ile oynayacak. İşte, 8 Mart cumartesi günü maçları…



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



8 Mart Cumartesi günü Avrupa’nın beş büyük liginde önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig’de Kayserispor, Başakşehir, Antalyaspor, Rizespor, Trabzonspor, Hatayspor gibi takımlar sahaya çıkacak. 1. Lig’de ise Iğdır FK - Şanlıurfaspor ile oynarken Esenler Erokspor ise Manisa FK’yı ağırlayacak. İşte, liglere göre oynanacak maçlar;



TRENDYOL SÜPER LİG



13:30 Kayserispor - Başakşehir FK



16:00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor



20:30 Trabzonspor - Hatayspor



TRENDYOL 1. LİG



13:30 Iğdır FK - Şanlıurfaspor



20:30 Esenler Erokspor - Manisa FK



ALMANYA BUNDESLİGA



17:30 Bayer Leverkusen - Werder Bremen



17:30 Borussia Dortmund - Augsbur



17:30 Bayern Münih - Bochum



17:30 Wolfsburg - St. Pauli



17:30 Holstein Kiel - Stuttgart



20:30 Freiburg - RB Leipzig



İSPANYA LALİGA



16:00 Celta Vigo - Leganes



18:15 Deportivo Alaves - Villarreal



20:30 Valencia - Valladolid



23:00 Barcelona - Osasuna



İNGİLTERE PREMİER LİG



15:30 Nottingham Forest - Manchester City



18:00 Brighton & Hove Albion - Fulham



18:00 Crystal Palace - Ipswich Town



18:00 Liverpool - Southampton



20:30 Brentford - Aston Villa



23:00 Wolverhampton - Everton



İTALYA SERİE A



17:00 Como - Venezia



17:00 Parma - Torino



20:00 Lecce - Milan



22:45 Inter - Monza



FRANSA LİGUE 1



19:00 Rennes - PSG



21:00 Lille - Montpellier



23:05 Marsilya - Lens



