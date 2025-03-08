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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 8 Mart Cumartesi günü maç programı

8 Mart Cumartesi günü oynanacak maçların programı belli oldu. Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve diğer birçok ligde önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig’de günün dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor ve Hatayspor karşı karşıya gelecek. Premier Lig’de ise şampiyonluğun en önemli adayı Liverpool, Southampton’u ağırlayacak. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, bugün oynanacak maçların programı…

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 8 Mart Cumartesi günü maç programı

Hafta sonu televizyon karşısına geçmeye hazırlanan spor tutkunları, oynanacak maçların başlangıç saatlerine odaklandı. İspanya LaLiga’da Barcelona, Osasuna, Celta Vigo, Leganes, Valencia, Real Valladolid gibi öenmli takımlar sahaya çıkacak. İtalya Serie A’da ise Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği İnter, Monza ile kozlarını paylaşırken Fransa Ligue 1’de şampiyonluğun en önemli adayı PSG, Rennes ile karşı karşıya gelecek. ’da ise beklentilerin uzağında kalan Borussia Dortmund, ise Augsburg ile oynayacak. İşte, 8 Mart cumartesi günü maçları…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

8 Mart Cumartesi günü Avrupa’nın beş büyük liginde önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol ’de Kayserispor, Başakşehir, Antalyaspor, Rizespor, Trabzonspor, Hatayspor gibi takımlar sahaya çıkacak. 1. Lig’de ise Iğdır FK - Şanlıurfaspor ile oynarken Esenler Erokspor ise Manisa FK’yı ağırlayacak. İşte, liglere göre oynanacak maçlar;

TRENDYOL SÜPER LİG

13:30 Kayserispor - Başakşehir FK

16:00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

20:30 Trabzonspor - Hatayspor

TRENDYOL 1. LİG

13:30 Iğdır FK - Şanlıurfaspor

20:30 Esenler Erokspor - Manisa FK

ALMANYA BUNDESLİGA

17:30 Bayer Leverkusen - Werder Bremen

17:30 Borussia Dortmund - Augsbur

17:30 Bayern Münih - Bochum

17:30 Wolfsburg - St. Pauli

17:30 Holstein Kiel - Stuttgart

20:30 Freiburg - RB Leipzig

İSPANYA LALİGA

16:00 Celta Vigo - Leganes

18:15 Deportivo Alaves - Villarreal

20:30 Valencia - Valladolid

23:00 Barcelona - Osasuna

İNGİLTERE PREMİER LİG

15:30 Nottingham Forest - Manchester City

18:00 Brighton & Hove Albion - Fulham

18:00 Crystal Palace - Ipswich Town

18:00 Liverpool - Southampton

20:30 Brentford - Aston Villa

23:00 Wolverhampton - Everton

İTALYA SERİE A

17:00 Como - Venezia

17:00 Parma - Torino

20:00 Lecce - Milan

22:45 Inter - Monza

FRANSA LİGUE 1

19:00 Rennes - PSG

21:00 Lille - Montpellier

23:05 Marsilya - Lens

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