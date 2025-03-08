Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 8 Mart Cumartesi günü maç programı
8 Mart Cumartesi günü oynanacak maçların programı belli oldu. Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve diğer birçok ligde önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig’de günün dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor ve Hatayspor karşı karşıya gelecek. Premier Lig’de ise şampiyonluğun en önemli adayı Liverpool, Southampton’u ağırlayacak. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, bugün oynanacak maçların programı…
Hafta sonu televizyon karşısına geçmeye hazırlanan spor tutkunları, oynanacak maçların başlangıç saatlerine odaklandı. İspanya LaLiga’da Barcelona, Osasuna, Celta Vigo, Leganes, Valencia, Real Valladolid gibi öenmli takımlar sahaya çıkacak. İtalya Serie A’da ise Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği İnter, Monza ile kozlarını paylaşırken Fransa Ligue 1’de şampiyonluğun en önemli adayı PSG, Rennes ile karşı karşıya gelecek. Bundesliga’da ise beklentilerin uzağında kalan Borussia Dortmund, ise Augsburg ile oynayacak. İşte, 8 Mart cumartesi günü maçları…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
8 Mart Cumartesi günü Avrupa’nın beş büyük liginde önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig’de Kayserispor, Başakşehir, Antalyaspor, Rizespor, Trabzonspor, Hatayspor gibi takımlar sahaya çıkacak. 1. Lig’de ise Iğdır FK - Şanlıurfaspor ile oynarken Esenler Erokspor ise Manisa FK’yı ağırlayacak. İşte, liglere göre oynanacak maçlar;
TRENDYOL SÜPER LİG
13:30 Kayserispor - Başakşehir FK
16:00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
20:30 Trabzonspor - Hatayspor
TRENDYOL 1. LİG
13:30 Iğdır FK - Şanlıurfaspor
20:30 Esenler Erokspor - Manisa FK
ALMANYA BUNDESLİGA
17:30 Bayer Leverkusen - Werder Bremen
17:30 Borussia Dortmund - Augsbur
17:30 Bayern Münih - Bochum
17:30 Wolfsburg - St. Pauli
17:30 Holstein Kiel - Stuttgart
20:30 Freiburg - RB Leipzig
İSPANYA LALİGA
16:00 Celta Vigo - Leganes
18:15 Deportivo Alaves - Villarreal
20:30 Valencia - Valladolid
23:00 Barcelona - Osasuna
İNGİLTERE PREMİER LİG
15:30 Nottingham Forest - Manchester City
18:00 Brighton & Hove Albion - Fulham
18:00 Crystal Palace - Ipswich Town
18:00 Liverpool - Southampton
20:30 Brentford - Aston Villa
23:00 Wolverhampton - Everton
İTALYA SERİE A
17:00 Como - Venezia
17:00 Parma - Torino
20:00 Lecce - Milan
22:45 Inter - Monza
FRANSA LİGUE 1
19:00 Rennes - PSG
21:00 Lille - Montpellier
23:05 Marsilya - Lens
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Futbol
- Serie A
- Bundesliga
- La Liga