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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Türk takımlarının hazırlık maçı programı (20 Temmuz)

20 Temmuz’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren birçok takım hazırlık maçlarında sahaya çıkacak. Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maç programı belli oldu. Hazırlık maçlarının yanı sıra Rusya Premier Lig ve Danimarka Süper Ligi’nde heyecan dolu maçlar futbolseverleri bekleyecek. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, günün maç programı…

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Türk takımlarının hazırlık maçı programı (20 Temmuz)

Pazar günü oynanacak maçların programı belli oldu. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Galatasaray, Admira Wacker ile kozlarını paylaşırken Fenerbahçe ise Uniao Leiria karşısında sahaya çıkacak. Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor ise Zob Ahan takımıyla oynayacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 20 Temmuz Pazar günü maç programı…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 Trabzonspor - Zob Ahan

20:30 Galatasaray - Admira

22:00 Uniao Leiria - Fenerbahçe

Belçika Süper Kupa - Final

19:30 U.S Gilloise - Club Brugge

Rusya Premier Lig

15:30 Nizhny Nov. - Krasnodar

18:00 Zenit - Rostov

20:30 Akhmat Grozny - Rubin Kazan

Danimarka Süper Lig

15:00 Fredericia - Nordsjaelland

15:00 Vejle - Randers

17:00 Sonderjyske - Aarhus

19:00 Midtjylland - Odense

21:00 Brondby - Silkeborg

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