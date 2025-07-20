Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Türk takımlarının hazırlık maçı programı (20 Temmuz)

Pazar günü oynanacak maçların programı belli oldu. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Galatasaray, Admira Wacker ile kozlarını paylaşırken Fenerbahçe ise Uniao Leiria karşısında sahaya çıkacak. Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor ise Zob Ahan takımıyla oynayacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 20 Temmuz Pazar günü maç programı…



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 Trabzonspor - Zob Ahan



20:30 Galatasaray - Admira



22:00 Uniao Leiria - Fenerbahçe



Belçika Süper Kupa - Final



19:30 U.S Gilloise - Club Brugge



Rusya Premier Lig



15:30 Nizhny Nov. - Krasnodar



18:00 Zenit - Rostov



20:30 Akhmat Grozny - Rubin Kazan



Danimarka Süper Lig



15:00 Fredericia - Nordsjaelland



15:00 Vejle - Randers



17:00 Sonderjyske - Aarhus



19:00 Midtjylland - Odense



21:00 Brondby - Silkeborg



