Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Türk takımlarının hazırlık maçı programı (20 Temmuz)
20 Temmuz’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren birçok takım hazırlık maçlarında sahaya çıkacak. Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maç programı belli oldu. Hazırlık maçlarının yanı sıra Rusya Premier Lig ve Danimarka Süper Ligi’nde heyecan dolu maçlar futbolseverleri bekleyecek. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, günün maç programı…
Pazar günü oynanacak maçların programı belli oldu. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Galatasaray, Admira Wacker ile kozlarını paylaşırken Fenerbahçe ise Uniao Leiria karşısında sahaya çıkacak. Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor ise Zob Ahan takımıyla oynayacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 20 Temmuz Pazar günü maç programı…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
17:00 Trabzonspor - Zob Ahan
20:30 Galatasaray - Admira
22:00 Uniao Leiria - Fenerbahçe
Belçika Süper Kupa - Final
19:30 U.S Gilloise - Club Brugge
Rusya Premier Lig
15:30 Nizhny Nov. - Krasnodar
18:00 Zenit - Rostov
20:30 Akhmat Grozny - Rubin Kazan
Danimarka Süper Lig
15:00 Fredericia - Nordsjaelland
15:00 Vejle - Randers
17:00 Sonderjyske - Aarhus
19:00 Midtjylland - Odense
21:00 Brondby - Silkeborg
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