Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları 31 Ağustos
Günün maçları, futbol severler tarafından takip ediliyor. Seyir keyfi yüksek karşılaşmaları canlı izlemek için yayın bilgisi maç takviminden sorgulanıyor. Süper Lig'de 31 Ağustos maç saatleri ve yayıncı bilgisi detayları öne çıkıyor. Spor tutkunları günün maç progamlarına odaklandı.
Futbola ilgi duyanlar, günlük maç programına gündeminde yer veriyor. Yerli ve yabancı liglerde gerçekleşecek müsabakaların tarihi, saati, hakemi, yayıncı kanalı gibi ayrıntılar öne çıkıyor. 31 Ağustos Pazar günü Trendyol Süper Lig'de oynanacak maçlar ve detayları...
SÜPER LİG GÜNÜN MAÇLARI 31 AĞUSTOS
21:30 Trabzonspor - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
21:30 Alanyaspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
19:00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
19:00 Rams Başakşehir - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
Süper Lig'de 5. hafta Milli ara ardından 14 Eylül Pazar günü gerçekleşecek müsabakalarla başlayacak. Haftanın açılışını Ayüpspor - Galatasaray karşılaşması yapacak.
