Bugün kimin, hangi takımın maçı var? 27 Nisan tarihli maçlar listesi

27 Nisan 2025 Pazar günü, hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın önemli liglerinde birbirinden kritik karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor. "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtını merak edenler için günün maç programını ve öne çıkan detayları derledik.



27 NİSAN TARİHLİ GÜNÜN MAÇLARI



Trendyol Süper Lig



1600 Tümosan Konyaspor-Adana Demirspor (beIN Sports 2)



16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 1)



19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)



19.00 İkas Eyüpspor-Galatasaray (beIN Sports 1)



Trendyol 1. Lig



16.00 Kocaelispor-Geosis Boluspor (beIN Sports 4 ve Tabii Spor 1)



16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (beIN CONNECT, Tabii Spor 6)



16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (beIN CONNECT, Tabii ve TRT Avaz)



16.00 Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor (beIN CONNECT ve Tabii Spor 4)



16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (beIN CONNECT ve Tabii Spor 5)



16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 2)



16.00 Sakaryaspor-Erzurumspor (beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT 1)



16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK (beIN CONNECT ve Tabii Spor 3)



16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Amed SK (beIN CONNECT, Tabii ve TRT Kurdî)



16.00 MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK (beIN CONNECT, Tabii ve TRT Türk)



Premier Lig



16.00 Bournemouth-Manchester United (beIN CONNECT)



18.30 Liverpool-Tottenham (beIN Sports 3)



La Liga



17.15 Villarreal-Espanyol (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)



Serie A



13.30 Como-Genoa (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)



13.30 Venezia-Milan (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)



16.00 Fiorentina-Empoli (S Sport Plus)



16.00 Inter-Roma (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)



19.00 Juventus-Monza (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)



21.45 Atalanta-Lecce (S Sport Plus ve Tivibu Spor 2)



21.45 Napoli-Torino (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)



Ligue 1



16.00 Angers-Lille



18.15 Montpellier-Reims (beIN CONNECT)



18.15 Lens-Auxerre (beIN CONNECT)



18.15 Nantes-Toulouse (beIN CONNECT)



21.45 Marsilya-Brest (beIN Sports 4)



Bundesliga



16.30 Bochum-Union Berlin (beIN CONNECT ve Tivibu Spor 1)



18.30 Werder Bremen-St. Pauli (beIN Sports MAX 1 ve Tivibu Spor 2)



İngiltere - FA Cup Yarı Final



18.30 Nottingham Forest-Manchester City (Tabii Spor)