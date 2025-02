Bugün kimin, hangi takımları maçı var? Bugün maçlar saat kaçta, hangi kanalda? (25 Şubat 2025 tarihli futbolda maç programı)

Bugün kimin, hangi takım maçlarının oynanacağı merakla araştırılmaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün grubun son maçları oynanacak. Öte yandan Premier Lig'de bu akşam Chelsea evinde Southampton ile karşı karşıya gelirken, İspanya Kral Kupası yarı final maçında ise Barcelona ve Atletico Madrid karşılaşacak. Peki, bugün kimin, hangi takımların maçları var? Bugün maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte 25 Şubat 2025 tarihli futbolda maç programı.



25 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI



15:00 Antalyaspor-Beşiktaş | A Spor



15:00 Kırklarelispor-Kocaelispor | A Para



15:00 Sivasspor-Bodrum FK | A2



İNGİLTERE PREMİER LİG



22:30 Brighton-Bournemouth | BeIN SPORTS 5



22:30 Crystal Palace-Aston Villa | BeIN SPORTS 2



22:30 Wolverhampton-Fulham | BeIN SPORTS 4



23:15 Chelsea-Southampton | BeIN SPORTS 3



İSPANYA KRAL KUPASI - YARI FİNAL



23:30 Barcelona-Atletico Madrid | Tivibu Spor 1



İTALYA KUPA - ÇEYREK FİNAL



23:00 Inter-Lazio | TRT Spor



FRANSA KUPA - ÇEYREK FİNAL



23:00 Angers-Reims | BeIN SPORTS MAX 1



23:00 Cannes-Guingamp | BeIN SPORTS MAX 2



ALMANYA KUPA - ÇEYREK FİNAL



22:45 A. Bielefeld-Werder Bremen | S Sport Plus



PORTEKİZ KUPA - ÇEYREK FİNAL



23:00 O Elvas-Tirsense



SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG



17:10 Al Raed-Al Shabab



18:30 Al Hilal-Al Kholood



19:00 Al Wehda-Al Nassr | S Sport Plus



20:30 Al Ahli-Al-Qadsiah | S Sport Plus, TRT Spor