Bugün kimin, hangi takımları maçı var? Bugün maçlar saat kaçta, hangi kanalda? (25 Şubat 2025 tarihli futbolda maç programı)
Futbolda 25 Şubat 2025 tarihli günün maçları tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Futbolda bugün Ziraat Türkiye Kupaso maçları ve Premier Lig maçlarının yanı sıra İspanya Kral Kupası'nda yarı final maçı da oynanacak. Peki, bugün kimin, hangi takımların maçları var? Bugün maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte 25 Şubat 2025 tarihli futbolda maç programı.
Bugün kimin, hangi takım maçlarının oynanacağı merakla araştırılmaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün grubun son maçları oynanacak. Öte yandan Premier Lig'de bu akşam Chelsea evinde Southampton ile karşı karşıya gelirken, İspanya Kral Kupası yarı final maçında ise Barcelona ve Atletico Madrid karşılaşacak. Peki, bugün kimin, hangi takımların maçları var? Bugün maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte 25 Şubat 2025 tarihli futbolda maç programı.
25 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
15:00 Antalyaspor-Beşiktaş | A Spor
15:00 Kırklarelispor-Kocaelispor | A Para
15:00 Sivasspor-Bodrum FK | A2
İNGİLTERE PREMİER LİG
22:30 Brighton-Bournemouth | BeIN SPORTS 5
22:30 Crystal Palace-Aston Villa | BeIN SPORTS 2
22:30 Wolverhampton-Fulham | BeIN SPORTS 4
23:15 Chelsea-Southampton | BeIN SPORTS 3
İSPANYA KRAL KUPASI - YARI FİNAL
23:30 Barcelona-Atletico Madrid | Tivibu Spor 1
İTALYA KUPA - ÇEYREK FİNAL
23:00 Inter-Lazio | TRT Spor
FRANSA KUPA - ÇEYREK FİNAL
23:00 Angers-Reims | BeIN SPORTS MAX 1
23:00 Cannes-Guingamp | BeIN SPORTS MAX 2
ALMANYA KUPA - ÇEYREK FİNAL
22:45 A. Bielefeld-Werder Bremen | S Sport Plus
PORTEKİZ KUPA - ÇEYREK FİNAL
23:00 O Elvas-Tirsense
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG
17:10 Al Raed-Al Shabab
18:30 Al Hilal-Al Kholood
19:00 Al Wehda-Al Nassr | S Sport Plus
20:30 Al Ahli-Al-Qadsiah | S Sport Plus, TRT Spor
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