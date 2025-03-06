Bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek?

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden fazla korunduğu Ramazan ayı devam ediyor. Ramazan'ın ardından bayrama erişme gününü bekleyen inananlar, 2025 Ramazan takvimini sorguluyor. İşte, 2025 Ramazan ayının son günü...



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.



BUGÜN ORUCUN KAÇINCI GÜNÜ?



2025 Ramazan ayı ilk teravih namazının ardından 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece başlamıştı.



Bugün Ramazan ayının 6. günü idrak ediliyor.



23 gün sonra Ramazan ayı bitecek ve Şevval ayı başlayacak.



RAMAZAN'IN SON GÜNÜ NE ZAMAN?



1 Mart'ta başlayan Ramazan ayı, 29 Mart Cumartesi günü sona erecek, Müslümanlar bu tarihte son kez iftar yapacak.



Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek.



Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak ve üç gün sürecek.





