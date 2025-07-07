Bugün Türkiye'ye geliyor: Sözleşmede 15 maç ayrıntısı

Beşiktaş kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Jens Cajuste'yi İstanbul'a getiriyor. Siyah-beyazlılar, Cajuste'nin kiralık transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı.



Beşiktaş bu transferde Abraham'ın anlaşmasında olduğu gibi zorunlu satın alma opsiyonu formülünü uyguladı.

15 MAÇ AYRINTISI



Yönetim, 1+3 yıllık anlaştığı 25 yaşındaki orta saha için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Cajuste, 15 maçta forma giyerse opsiyon devreye girecek ve kasadan 6 milyon 500 bin euro daha çıkacak.



221 maçta 12 gol 9 asistlik performans sergileyen İsveçli futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş, daha önce Jurasek ve Abraham'ı da renklerine bağlamıştı.

