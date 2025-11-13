Bukayo Saka'dan şampiyonluk açıklaması

İngiltere Premier Lig'de şu ana kadar çıktığı 11 maçta 26 puan toplayan Arsenal, puan tablosunun zirvesinde yer alıyor.

Bu durum, "Topçular"ın futbolseverler tarafından şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülmesine sebep oluyor.

Kırmızı-beyazlıların ikinci kaptanı Bukayo Saka, talkSPORT'a konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"İNSANLARIN SÖYLEDİĞİNE KULAK ASAMAYIZ"

Şu an şampiyonluk hakkında konuşmak için çok erken olduğunu söyleyen Saka, "Her maçı kazanmak zorundayız. Bu maçlardaki temel mentalitemiz olmalı. İnsanların söylediklerine kulak asamayız çünkü futbolda her gün her şey değişiyor. Onların fikirleri hava gibi değişkendir. Önemli olan soyunma odasında konuştuklarımız, kadro yapımız ve kendimize inanmamız." ifadelerini kullandı.

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ TOTTENHAM İLE KARŞILAŞACAKLAR

Arsenal, futbola verilen milli aranın sona ermesinin ardından evinde Tottenham Hotspur'u konuk edecek.

23 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak olan mücadele saat 19.30'da başlayacak.