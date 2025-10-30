Bukayo Saka'dan takımına uyarı: "Rehavete kapılmayın"

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında lider Arsenal, Burnley'in konuğu olacak.

1 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de yapılacak olan mücadele öncesinde "Topçular"ın yıldız oyuncusu Bukayo Saka açıklamalarda bulundu.



"ÖNEMLİ OLAN NİSAN AYI"



Ne olursa olsun asla rehavete kapılmamaları gerektiğini belirten İngiliz oyuncu, "Son üç sezonun hepsinde şampiyonluk için mücadele ettim ama hepsinde ikinci olduk. Bundan öğrendiğim tek bir şey var: Şu an önemli değil. Önemli olan nisan ayı. O zaman şampiyonluk için savaşmalı ve yukarıda kalmaya çalışmalısınız. Bizim önceliğimiz yapıyı kurmak, momentumu yakalamak ve iyi performansımıza devam etmek olmalı." ifadelerini kullandı.



HAVERTZ VE ODEGAARD KADRODA YOK



Zorlu mücadele öncesinde Gabriel Jesus, Kai Havertz ve Martin Odegaard kırmızı beyazlıların kadrosunda yer alamayacak.

William Saliba ve Declan Rice'ın ise ufak sakatlıkları bulunuyor. Oyuncular, sakatlıklarına rağmen sahaya çıkıyorlar.



BURNLEY DÜŞME HATTINDA



Scott Parker'ın çalıştırdığı Burnley ise Premier Lig'de çıktığı dokuz maçın sonucunda 10 puan topladı ve puan tablosunun 16. basamağında yer alıyor.