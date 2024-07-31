Bülent Uygun'dan Rey Manaj açıklaması: “6-7 milyonu kabul etmiyoruz”

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

"MECNUN OTYAKMAZ'A BAŞARILAR DİLİYORUM"



Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yönetiminde görev almaya başlayan Mecnun Otyakmaz’a başarılar dileyerek sözlerine başlayan Uygun, “Bugün itibarıyla biz yepyeni bir sürece girmiş bulunmaktayız. Benim 30 yıllık ağabeyliğimi yapmış, Türk futbolunu da 25 yıldır yöneticilik yapıp, aynı zamanda en önemlisi Türkiye'deki bütün kulüplerin borç içerisinde olduğu bir ortamda tek borçsuz kulüp olmasını sağlayan Mecnun Otyakmaz'a, Türkiye Futbol Federasyonu'nda sırtından Sivasspor formasını çıkarıp, milli takım formasını giyerek tüm kulüplere yapacağı hizmet yolunda başarılar diliyorum. Bizim adımıza belki üzüntü verici ama Sivaslıların temsili anlamında da gurur verici. Trabzon maçında bir aksilik olmazsa federasyon başkanıyla birlikte zaten onun da memleketi Trabzon olması münasebetiyle maçımızda tribündeki yerini alacaklar” cümlelerine yer verdi.



“550 TANE FUTBOLCU İZLEDİK”



Tecrübeli teknik adam, transfer çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Transferle ilgili 17 tane arkadaşımız takımımızdan ayrıldı. Yerlerine Alex’i, Radakovic ve Bekir kardeşimizi transfer ettik. Şu an itibarıyla Gökhan Karagöl Başkanımız, İngiltere seferi yapacak. Sonrasında da bir Polonya macerası yaşayacağız. Görüşülen futbolcularımız var. Transfer komitemiz gece gündüz demeden yaklaşık 550 tane futbolcu izledi. Tabii bu 550 futbolcunun 450 tanesi hiçbir şekilde bize uyan futbolcu portföyü değildi. Menajerler zaten menajerlik işlerini yapmak değil, komisyon kovaladıkları için öyle bir sıkıntılı süreç yaşadık. Görüştüğümüz sporcularla prensip olarak bayağı bir yol aldık. Bu hafta sonuna kadar inşallah bir aksilik olmazsa onları da Sivas'ımıza getirerek, yeni sezonda kadromuza katacağımız önemli futbolcular olacak. Bunları kattığımız andan itibaren de 3-4 tane Türk sporcuyla, 3-4 tane de genç yetenekli futbolcu olarak toplamda 12-13 kişilik bir transfer politikası belirlemiş durumdayız. Başkanımız Bahattin Ekin’in yönetim kuruluyla görüşmesi sonucunda da bütçemizin üzerine kendi ceplerinden takviye yaparak ki bu büyük bir ihtimalle 70-80 milyon TL gibi bir yüksek bir rakam olacaktır, iyi bir transfer politikasıyla arzuladığımız Sivasspor'u inşallah Sivas'ı sevenlere izleteceğiz” ifadelerini kullandı.



“SİVASSPOR TARAFTARLARINA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”



Sivasspor taraftarını kombine almaya davet eden Bülent Uygun, “Sivasspor taraftarlarına büyük bir görev düşüyor. Formalarımız bütün mağazalarımıza koyuldu. Gerçek Sivasspor'un gücünü göstermek zorundayız. Sadece bu işi transfere bağlamak olmaz. Sivasspor, Sivas'ın en büyük markasıdır, en büyük değeridir” şeklinde konuştu.



“REY MANAJ KONUSUNDA NETLİĞE VARMADIK”



Rey Manaj’ın durumu hakkında yöneltilen soruyu da 52 yaşındaki çalıştırıcı, “Ekonomik olarak çok fazlasıyla fiyatlar uçmuş durumda. Zaten gelir gider dengesini bozmamak adına belli bir politika da izliyoruz. Malum Rey Manaj konusunda da tam netliğe varmadık. Evet, isteyen 3-4 tane takım var. Bu takımlarda ekonomik anlamda istediğimiz katkıyı almazsa yönetimimiz bırakmak istemiyor. Bununla beraber olası bir durumda da Rey Manaj’ın gitmesine de müsaade etmeyip, bizimle 1 sene daha oynaması tarafındayız. Zaten özel antrenmanlarını yaptırıyoruz” diye cevaplandırdı.



“MANAJ’A 6-7 MİLYON TEKLİF EDİLİYOR”



Bülent Uygun, Rey Manaj’a gelen tekliflerin detaylarına da değinerek, şunları aktardı:

"Transfer politikası anlamında evet birçok futbolcuyla görüştük. Gökhan Karagöl Başkanımız belli bir prensip anlaşmalarına varsa da başka takımlar da işin içine giriyor. Menajerler aynı futbolcuyu ülkemizde 7-8 takıma birden söylüyor. Benim 10 istediğim adamlar bugün olsaydı, bunu çok rahatlıkla söyleyelim, 3 sene içerisinde hayal ettiğimizi başaracak bir kadro yapısını oluşturmaya başlamış olacaktık. Şimdiki istediğimiz adamlar da gayet iyi. İnşallah en yakın zamanda da o süreci takımımıza dahil ederiz diye düşünüyorum. Rey Manaj, Sivas ile bütünleşti. Rey Manaj oynadığı oyunla, seyirciyle olan diyaloğuyla, yaşadıklarıyla, onlara karşı hissettikleriyle gerçekten burada çok güzel performans sergiledi. Benim özellikle geldiğim süreçten sonraki attığı goller, kazandırdığı puanlarla 3-4 tane takımdan şu anda teklifi var ama bizim istediğimiz seviyede değil. Ekonomik anlamda o paralara biz dönüp bakmıyoruz bile. 6-7 milyonlar şu anda teklif ediliyor. Kabul etmiyoruz. Zaten 1 haftası var, önümüzdeki pazartesiden itibaren özel bireysel antrenöründen çıkıp bizim ekibimize dahil olacak. Süreç bitmezse eğer.”