Bülent Uygun'un evlat acısı: Almina Tude Uygun hayatını kaybetti

Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.



Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Almina Tude Uygun, yaşam mücadelesi veriyordu.



Diyabet hastası olan Uygun, Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapıyordu.



29 yaşında hayatını kaybeden Almina Tude Uygun, yarın Sakarya'da son yolculuğuna uğurlanacak.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.



Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Federasyonumuzda idari işler uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. A Milli Takımımızda da forma giyen teknik direktör Bülent Uygun'un kızı olan Almina Uygun, bir süredir tedavi görüyordu. Merhume Almina Tude Uygun'a Allah'tan rahmet; Sayın Bülent Uygun'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Çok sayıda kulüp de Almina Tude Uygun'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı.