Bülent Uygun'un kızı Almina Tude son yolculuğuna uğurlandı

Teknik direktör Bülent Uygun'un Türkiye Futbol Federasyonu’nda İdari İşler Uzmanı olduğu öğrenilen kızı Almina Tude Uygun, dün geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.



ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU



Almina Tude Uygun, küçük yaşlarda aşırı susama ve böbrek ağrısı şikâyetiyle doktora başvurması sonrası Almina'ya 'tip 2 diyabet' hastalığı tanısı konmuştu. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina, 2024 yılı Ağustos ayında şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.



Uygun’un cenazesi bugün Sapanca Rüstempaşa Camisine getirildi. Camii önünde vatandaşlara lokma dağıtıldı. Burada baba Uygun ile yakınları taziyeleri kabul etti. Daha sonra ikindi namazına müteakip, kılınan cenaze namazının ardından Almina Tude Uygun, Sapanca kemer aile mezarlığına defin edildi.



Cenazeye; aile yakınlarının yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Eski Bakan İsmet Yılmaz, Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, eski futbolcular Volkan Demirel, Bekir İrtegün, Uğur Boral, Yılmaz Vural TFF temsilcileri, kulüp başkanları, teknik direktörler, spor camiasından yöneticiler, futbolcular, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.



TFF VE SİVASSPOR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Türkiye Futbol Federasyonu da resmi internet sitesi üzerinden Almina Tude Uygun için başsağlığı mesajı yayımladı.



TFF’den yapılan paylaşımda, “Federasyonumuzda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. A Millî Takımımızda da forma giyen teknik direktör Bülent Uygun'un kızı olan Almina Uygun, bir süredir tedavi görüyordu. Merhume Almina Tude Uygun'a Allah'tan rahmet; Sayın Bülent Uygun'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.



Sivasspor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:



“Eski Teknik Direktörümüz Bülent Uygun’un kıymetli kızı Almina Tude Uygun’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Bülent Uygun olmak üzere, değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhume Almina Tude Uygun, yarın (26 Nisan Cumartesi) ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”