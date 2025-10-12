Bulgaristan cephesi çılgına döndü, ateş püskürdü: "Utanıyoruz, Türkiye bizimle alay etti"

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında Bulgaristan deplasmanına çıkan A Milli Takım, rakibini 6-1'lik skorla mağlup etti.



Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda millilere galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Arda Güler, 49. dakikada Popov (k.k.), 51 ve 56. dakikalarda Kenan Yıldız, 65. dakikada Zeki Çelik ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Bulgaristan'ın tek sayısı 13. dakikada Kirilov'dan geldi.



Bu skorun ardından puanını 6'ya yükselten A Milli Takım, 3. maçlar sonunda 2. sırada yer aldı. Henüz galibiyeti olmayan Bulgaristan ise puansız olarak son basamakta yer buldu.



Türkiye, 14 Ekim Salı günü Gürcistan'ı konuk edecek. Bulgaristan ise İspanya deplasmanına çıkacak.



Bulgaristan basını, Türkiye'nin 6-1'lik galibiyeti sonrası milli takımlarına ağır eleştirilerde bulundu.

A Milli Takım, Bulgaristan maçı öncesi fotoğraf çektirdi

İşte öne çıkanlar:



"KABUS"



24CHASA: "Bulgaristan için kabus! Yeni teknik direktör Alexander Dimitrov'un ilk maçında Bulgaristan, "Vasil Levski"nin ortasında Türkiye'ye 1-6 yenildi. Bu yenilgiyle takımımız, 3 mağlubiyetle grupta sonuncu sırada yer almaya devam ediyor. Ancak en azından Dünya Kupası elemelerinde bir gol atmış olduk. Bu, son yıllarda iç sahada aldığımız en ağır yenilgilerden biri. İç sahada en son 6 gol yediğimiz maç, 2019'da yine Vasil Levski'de İngiltere'ye 0-6 yenildiğimiz maçtı."



"TARİHİ BİR YENİLGİ"



DNEVNIK: "Bulgaristan Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerinde bir kez daha ağır bir yenilgi aldı. Bu kez Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda Türkiye'ye 1-6'lık skorla. Utanç verici sayısal ifadenin yanı sıra şimdiye kadar Bulgaristan topraklarında galibiyet alamayan bu rakibe karşı tarihi bir yenilgi."

Arda Güler, Bulgaristan ağlarını sarsmasının ardından gol sevincini böyle yaşadı.

Milli futbolcular, Bulgaristan maçında atılan gol sonrası böyle sevindi.

"TÜRKİYE, BİZİ 6-1 YENDİ"



DNES: "Türkiye bizi Sofya'da 6-1 yendi. Bulgaristan, Dünya Kupası E Grubu'nda üçüncü yenilgisini aldı. bu kez Sofya'da Türkiye'ye 1-6'lık net bir skorla yenildi. Böylece Bulgaristan, sıfır puanla grubun son sırasında kalırken, Türkiye'nin puanı 6 oldu."



"UTANÇ VERİCİ BİR KAYIP"



PLOVDIV24: "Yeni teknik direktörün ilk maçında Bulgaristan için utanç verici bir kayıp. Bulgaristan, Dünya Kupası E Grubu'nda Avrupa bölgesinde mücadele eden Türkiye'ye yeni milli teknik direktörü Alexander Dimitrov'un ilk maçında 1-6'lık skorla kabus gibi bir yenilgi aldı."