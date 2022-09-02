2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarının heyecanı sürmeye devam ediyor. Türkiye A Milli Takımımız, bu yıl 41. kez düzenlenen EuroBasket 2022'de ikinci maçına Bulgaristan karşısında çıkacak.

Grup maçlarına galibiyetle başlayan millilerimiz Bulgaristan karşısında da galibiyet alarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Bulgaristan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



EUROBASKET 2022 A GRUBUNDA İLK MAÇLAR TAMAMLANDI



2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.



Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.



A Milli Basketbol Takımı'nın Karadağ'ı 72-68 yendiği grupta ilk maçların sonuçları şöyle:



İspanya-Bulgaristan: 114-87



Türkiye-Karadağ: 72-68



Belçika-Gürcistan: 79-76

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız 3 Eylül Perşembe günü Bulgaristan ile karşılaşacak.



Saat 17.15'te başlayacak olan mücadele NTV'den canlı olarak yayınlanacak.



TÜRKİYE, AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GALİBİYETLE BAŞLADI



FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu’ndaki ilk maçında Karadağ’ı 72-68'lik skorla mağlup etti.



Tiflis Arena'da oynanan mücadeleye ay-yıldızlılar Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Maça istediği gibi başlayamayan milliler ilk periyodu 18-14 geride bitirdi. İkinci periyotta rakibine karşı üstünlüğü ele geçiren 12 Dev Adam, soyunma odasına 41-31 önde girdi. Üçüncü periyotta da rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Türkiye, salondan 72-86 galip ayrılarak turnuvaya gabiyetle başladı. Ay-yıldızlı ekipte Shane Larkin 18, Cedi Osman 15 ve Alperen Şengün 12 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Karadağ’da ise Bojan Dubljevic 18 sayıyla oynadı.

TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇLARI NTV'DE!



2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları 1 Eylül'de başladı. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız ilk maçına Karadağ karşısında çıktı. Milliler şimdi de Bulgaristan karşısında galibiyet arayacak.



Türkiye'nin şampiyonadaki tüm maçları NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİNCİ MAÇLARIN PROGRAMI



2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda 3 Eylül Cumartesi günü oynanacak ikinci maçların programı TSİ şöyle:



14.30 Karadağ-Belçika



17.15 Bulgaristan-Türkiye



20.00 Gürcistan-İspanya

İşte Türkiye'nin Avrupa Basketbol Şampiyonası turnuva fikstürü:



1 Eylül Perşembe:



17.15 Türkiye-Karadağ



3 Eylül Cumartesi:



17.15 Bulgaristan-Türkiye



4 Eylül Pazar:



20.00 Türkiye-Gürcistan



6 Eylül Salı:



14.30 Belçika-Türkiye



7 Eylül Çarşamba:



14.30 Türkiye-İspanya