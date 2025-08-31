NTV.COM.TR

Bundesliga ve La Liga günün maçları: 31 Ağustos bugünkü maçlar

Bundesliga ve La Liga günün maçları, futbol severler tarafından takip ediliyor. Seyir keyfi yüksek karşılaşmaları canlı izlemek için yayın bilgisi maç takviminden sorgulanıyor. Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga'da 31 Ağustos maç saatleri ve yayıncı bilgisi detayları dikkat çekiyor. Spor tutkunları günün maç progamlarına odaklandı.

Futbola ilgi duyanlar, günlük maç programına gündeminde yer veriyor. Yerli ve yabancı liglerde gerçekleşecek müsabakaların tarihi, saati, hakemi, yayıncı kanalı gibi ayrıntılar öne çıkıyor. 31 Ağustos Pazar günü ve 'da oynanacak maçlar ve detayları...

BUNDESLİGA GÜNÜN MAÇLARI

16:30 Wolfsburg - Mainz Almanya Bundesliga Tivibu Spor 1

18:30 B.Dortmund - Union Berlin Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2

20:30 Köln - Freiburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

LA LİGA GÜNÜN MAÇLARI

18:00 Celta Vigo - Villarreal İspanya La Liga S Sport

20:00 Real Betis - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport

20:30 Espanyol - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus

