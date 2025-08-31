Bundesliga ve La Liga günün maçları: 31 Ağustos bugünkü maçlar

Futbola ilgi duyanlar, günlük maç programına gündeminde yer veriyor. Yerli ve yabancı liglerde gerçekleşecek müsabakaların tarihi, saati, hakemi, yayıncı kanalı gibi ayrıntılar öne çıkıyor. 31 Ağustos Pazar günü Bundesliga ve La Liga'da oynanacak maçlar ve detayları...



BUNDESLİGA GÜNÜN MAÇLARI



16:30 Wolfsburg - Mainz Almanya Bundesliga Tivibu Spor 1



18:30 B.Dortmund - Union Berlin Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2



20:30 Köln - Freiburg Almanya Bundesliga S Sport Plus



LA LİGA GÜNÜN MAÇLARI



18:00 Celta Vigo - Villarreal İspanya La Liga S Sport



20:00 Real Betis - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport



20:30 Espanyol - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus