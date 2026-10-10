Bundesliga'da 5. saniyede gol. Robin Fellhauer'den tarihe geçecek gol
10.10.2026 20:56
Fellhauer golün sevincini böyle yaşadı.
Augsburg'un orta saha oyuncusu Robin Fellhauer, Bayern Münih'e 5. saniyede attığı golle, daha önce 9 saniye olan en erken gol rekorunun yeni sahibi oldu.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Augsburg'da Robin Fellhauer, Bayern Münih maçında 5. saniyede attığı golle tarihe geçti.
WWK Arena'da oynanan mücadelenin henüz 5. saniyesinde Bayern Münih'in deneyimli kalecisi Manuel Neuer'in hatasını değerlendiren 28 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu, topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Bundesliga tarihinin en erken golünü kaydeden Fellhauer, yeni bir rekora imza attı.
Augsburg'da Rodrigo Ribeiro, Bayern Münih'te ise Ismael Saibari ve Nathaniel Brown'ın gol attığı karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Bundesliga'da daha önce en erken gol rekorunu, 2014'te Karim Bellarabi, 2015'te ise Kevin Volland maçların 9. saniyesinde fileleri havalandırarak paylaşmıştı.