Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih!

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayer Leverkusen, deplasmanda Freiburg'la 2-2 berabere kalarak puan kaybetti ve Bayern Münih bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.



Europa-Park Stadı'ndaki mücadelede ev sahibi Freiburg, Alman orta saha oyuncusu Maximilian Eggestein'ın 44. dakikadaki golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.



Leverkusen'in Ekvadorlu stoperi Piero Hincapie, 48. dakikada topu kendi ağlarına gönderince ev sahibi 2-0'ı yakaladı.



Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz, Leverkusen'in ilk golünü 82. dakikada kaydetti.



Konuk ekibin beraberlik golünü ise 90+3. dakikada Alman defans oyuncusu Jonathan Tah attı.



Müsabakanın 2-2 sona ermesiyle Bayern Münih, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.



Bayer Leverkusen, 68 puanla 2. sırada yer alırken, Freiburg 52 puanla 4. sırada bulunuyor.