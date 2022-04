Burak Elmas'tan seçim açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, 30 Nisan'da yapılması planlanan ancak mahkeme tarafından durdurulan kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunun yeni tarihini önümüzdeki hafta açıklama kararı aldıklarını söyledi.



Elmas, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, kulüpte 26 Mart'ta gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul ve ardından yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.



Mali kongrede idari yönden ibra edilmedikten sonra olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını anımsatan Elmas, ardından bazı üyelerin konuyu yargıya taşıdığını dile getirdi.



Gelişmeler hakkında başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ü sürekli bilgilendirdiklerini belirten Elmas, kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun geçen hafta açtığı dava üzerine 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin, seçimli genel kurulun tedbiren durdurulmasına karar verdiğini ancak yapılan itiraz üzerine bu kararın kaldırıldığını hatırlattı.

"KİM SERVİS ETTİYSE BİR GÜN ÖNCEDEN BİLİYORDU"



Fırat Develioğlu'nun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesine (İstinaf) itirazda bulunduğunu ve istinafın seçimli genel kurulu durdurma kararı verdiğini anlatan Elmas, şunları kaydetti:



"Ne enteresandır ki istinaf başvurusu olduğu gün herhangi bir bilgimiz yokken, saat 16.00 civarı istinaf mahkemesinin almış olduğu iddia edilen karar ortalıkta dolaşmaya başladı. Hukukçularımız bize UYAP'ta böyle bir karar olmadığını söyledi. Karar bugün çıktı. Fakat kim bunu servis ettiyse bir gün önceden bu kararı biliyordu. Bu kararın sonrasında ciddi bir itibar suikastı ve linç başladı. Daha sonra iş giderek büyüdü ve tedbir kararının benim tarafımdan aldırıldığına yönelik bir kampanya yapılmaya başlandı. Bütün bunlar olurken, bu sabaha kadar kulübümüze ulaşmış herhangi bir karar olmadı. Bu davanın sonucunu bu sabah öğrendik."



Karar sonrası bugün yine başkan adayları Hamamcıoğlu ve Öztürk ile bir araya geldiğini anlatan Elmas, "Kendileri bana bu seçimin 21-28 Mayıs'a ertelenmesini istediklerini söyledi. Galatasaray zor bir ay geçirdi. Bütçesiz, bir ay sonra bırakacak bir yönetimin alması gereken çok ciddi kararlar oluyor. Kendilerine bütçe ile ilgili endişelerimiz olduğunu söyledim. Bu nedenle amatör branşlarda bazı transferlerimizi yapamadık. Bu arada biz bugün tedbir kararının kaldırılması için mahkemeye başvuruda bulunduk ancak o başvuru da reddedildi." dedi.



"SEÇİMİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN İSTİFAYA GEREK YOK"



Burak Elmas, başkan adaylarının adil bir seçim istediğini ve bu konuda haklı olduklarını vurgulayarak, "Galatasaray ciddi anlamda bir kaosun içine itildi. Bunu takip ederek, devamını sağlamak isteyenlerle bütün camiamız mücadele etmeli. Özellikle sosyal medyada taraftarlarımızın ve bazı üyelerimizin yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını görüyorum. İstifa etsek kulüp başsız kalır ve çok ciddi durumlarda karar alamazdı. Seçimin önünü açmak için böyle bir istifaya gerek yok. Seçimin olması adına elimizden gelen her şeyi yaptık." değerlendirmesinde bulundu.



Galatasaray Kulübünde göreve geldiklerinden bu yana birçok sorunla mücadele ettiklerini anlatan Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Galatasaray'da tartışılmaz denilen konuları tartıştırdık, üyelerimizin bilgisine sunduk. Bu, birçok kişiyi rahatsız etti. Engellenmeye çalışıldık ama pes etmedik. Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili her konuda şeffaf davranıp, yolumuzdan hiç sapmadık. Bunu yaptırmamak için başından beri mücadele veren birkaç kesim oldu. Bu mücadele maalesef olağan genel kurulda da devam etti. 25 milyon avro ilave gelir yaratmış, 5 milyon avro maliyetlerini azaltmış, sunduğu bütçeye uymuş bir yönetim kurulunu mali olarak da ibra etmemeye çalıştılar. Olağan genel kurullarla ilgili ilk defa hukuki kaosun içine düşmedik. Sayın Adnan Polat döneminde de oldu. Bu konu Sayın Mustafa Cengiz döneminde tekrar gündeme geldi."



Galatasaray Kulübünün içinde ciddi bir mücadele yaşandığını anlatan Elmas, "Galatasaray bugün borcunu ödemek üzere en şanslı kulüp olmasına rağmen bu projelerin yaptırılmak istenmemesi, Galatasaray'ın aslında kayyuma gitmesini isteyen bir takım güruhlar tarafından özellikle yapıldığını düşünüyorum" dedi.



"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPMA KARARI ALDIK"



Burak Elmas, Galatasaray Kulübünün bu zorlu süreçten seçim yapılmadan çıkamayacağını belirterek, "Galatasaray iradesi haricinde burada uzun süre oturma niyetinde olan Galatasaraylılar değiliz. Adaylarımızın isteğini aldık. Herkes bir an önce karar vermemizi istiyor. Fakat mahkeme kararının üzerinden henüz 24 saat geçmedi. Biz de ciddi anlamda istişare etmek istiyoruz. Galatasaray'ın önemli duayenleri var. Eski başkanlarımızla da görüşmek istiyorum. Seçimle ilgili istişarelerde bulunarak, Galatasaray'ı kilitlemeyecek şekilde bir tarih belirlemek üzere önümüzdeki hafta gerekli açıklamaları yapma kararı aldık" diye konuştu.



Galatasaray'ın birinci önceliğinin yaşanılan kaostan çıkmak ve seçimi gerçekleştirmek olduğunu anlatan Elmas, başkanlığa aday olup olmayacağına yönelik soru üzerine, "Galatasaray'ın önceliği bu değil. İlk önce buradan çıkmamız lazım. Galatasaray'ı el birliğiyle buradan çıkarmamız lazım" dedi.

"HAKSIZ İTHAMLARLA İLGİLİ GEREĞİNİ YAPACAĞIM"



Burak Elmas, bu süreçte Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile Fırat Develioğlu'nu telefonla aradıklarını ve açtığı davayı çekmesini istediklerini ancak kendisinin bu taleplerine olumlu yanıt vermediğini aktardı.



Galatasaray'ın içinde bulunduğu tehlikeleri birçok kez dile getirdiğini anlatan Elmas, mahkeme sürecinde yaşanılanlarla ilgili bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Bazı üyelerimiz de maalesef haksız bazı ithamlarda bulunuyor. Bu ithamlarla ilgili de gereğini yapacağım. Çünkü insanlar Galatasaray'a çok ciddi zarar verip, sonra kenara çekilip bir sonraki başkana aynı şeyi yapmak üzere bekliyorlar." açıklamasını yaptı.



Bu süreçte önlerine iki kez seçime girme imkanı geldiğini vurgulayan Elmas, "Gerekli itirazları yapıp, tedbir kararı alıp seçime girebilirdik. Biz bunları tercih etmeyip, bu sürecin devam etmesini istedik. Fakat geldiğimiz noktada ne kadar istesek de olmadı. Ama Galatasaray'ın normal gidişatına girmesi için elimizden geleni yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

"BEN DE İMZA VERECEĞİM"



Seçimin yapılması için bazı üyelerin yarın Galatasaray Lisesi'ne giderek imza toplayacak olmasıyla ilgili soruyu Elmas, şöyle yanıtladı:



"Bu imza konusunu destekliyorum. Hatta yarın gidip ben de imza vereceğim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım da imza verecek. Farklı sebeplerle Galatasaray demokrasisine müdahale edilemez. Galatasaray demokrasisine içeriden ya da dışarıdan nereden müdahale gelirse sert tepki koymalıyız. Üyelerimizin herhangi bir endişe duymasına gerek yok. Galatasaray'ın iradesine ve gelecekteki bekasına rağmen burada bir iktidar mücadelesi veren bir başkan ve yönetim kurulu yok. Onun için biraz sakin olalım. 'Seçim olmayacak' yaygarası koparanlara, gereksiz algı yapanlara kanmasınlar. Galatasaray'ın bir seçim yapması gerekiyor. Birkaç gün düşünüp, istişarelere yapıp sonucunu Galatasaraylılarla paylaşacağız."