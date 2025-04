Burak Kızılhan: Fenerbahçe'ye operasyon çektiler

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimine tepki gösteren Burak Kızılhan, taraflara da teşekkür ederek sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.



"TARAFTARLARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"



Burak Kızılhan, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Yine 99 dakika boyunca takımımızın yanında yer aldılar ve maçı kazanmamızda büyük etken oldular. Zaten hem Türkiye'de hem Avrupa'daki maçlarda da hep yanımızdalar. Buradan sizlerin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.



Maçla ilgili konuşan Kızılhan, "Maça iyi başlayamadık maalesef. Ve ondan sonra 3 golü bulduk ve maçı kazanmayı başardık. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak için her şeyi yapacağız. Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Önümüzdeki haftada zaten bir derbi maçımız var. Maç çok önemli. Bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.



"BU AKŞAM FENERBAHÇE'MİZE OPERASYON ÇEKİLMİŞTİR"



Hakem yönetimine tepki gösteren ve MHK Başkanı'nı eleştiren Burak Kızılhan, "Bu akşama gelecek olursak, bu akşam Fenerbahçe'mize büyük bir operasyon çekilmiştir. Biz zaten MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun niyeti hakkında şüphelerimiz vardı. Bu akşam orta hakem yani maçın hakeminin yönetimi bu konuyu açığa çıkarmıştır. Neden bunları söylüyorum? Verilmeyen penaltılar. İlk penaltı yediğimiz golden hemen önce cereyan eden bir penaltı. Çok net ayağına basıyor ama herhangi bir idare yok. İkinci penaltı zaten olacak gibi değil. Tek eliyle değil. Resmen iki eliyle ceza sahasında son adam Dzeko’yu düşürüyorlar, itiyorlar. Artı olarak kırmızı kart da olması gerekiyor. Artık üçüncü penaltıda da dayanamadılar. Ve penaltıyı vermek zorunda kaldılar. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu akşam Fenerbahçe'mize büyük bir operasyon çekilmiştir." şeklinde konuştu.



"YABANCI HAKEM TABİKİ İSTİYORUZ"



Haftaya oynanacak Beşiktaş derbisi ve yabancı hakem sorusuna da cevap veren Burak Kızılhan, "Yani bundan önce de yabancı hakem konusundaki kararımızı, konuşmalarımızı, fikirlerimizi asbaşkanımız Acun Ilıcalı defalarca sizlerin önünde, kameraların önünde gerçekleştirdi. Tabii ki isteriz ama çok gerçekleşeceğini sanmıyorum." açıklamasında bulundu.