Burak Yılmaz, basın toplantsında isyan etti. "Böyle bir adam değilim"

"BİZİM ÜZERİMİZE BÖYLE ŞEYLER YAPIYORLAR"

Maç esnasında yayıncı kuruluşun ekranına yansıyan bir görüntü nedeniyle sosyal medyada hakkında yapılan "taraftara hakaret etti" söylemlerine yanıt veren Yılmaz, "Ben taraftara böyle bir kötü söz söyleyecek bir adam olsaydım Fenerbahçe maçı sonrası onların mutsuzluğunu paylaşmazdım. Yayıncı kuruluşu tebrik ederim böyle bir şey yapmışlar. Bu kulübün sahibi taraftarıdır, öyle bir terbiyesizlik yapmam. Ağzımdan öyle bir şey çıkmışsa bu taraftara değildir. Yayıncı kuruluşa teessüf ederim, çok enteresan olmuş. Pozisyonları vermiyorlar, geç veriyorlar, bizim üzerimize böyle şeyler yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARIN TEPKİSİ

Yılmaz, kazanamadıkları için taraftar tepkisini anlayışla karşılayacağını ancak takımın konumu itibarıyla önceki sezonlara göre sıralama olarak daha iyi durumda olduğunu ve rahat bir dönem geçirdiğini, bu yüzden yapılan eleştirileri anlamadığını söyledi.

"BEN TARAFTARA KÜFREDECEK BİR ADAM DEĞİLİM"

"Eleştirinin kimden ve nereden geldiğine bakarım" diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Konuşmuş olmak için konuşanlara da cevap veremem. Her sene son anda kümede kalan takım çok rahat durumdayken istifayı kaale almam. Taraftarı değil, ben bu düşünceyi kaale almıyorum. Çok iyi giderken, herkes bana 'Avrupa' diyordu, ben 'ayaklarımız yere bassın' dedim. Şimdi kötü gidiyoruz, sakin olun bunu da toparlayacak olan bizleriz. Bu maça taraftar gelsin diye çok kişiyi çağırdım ama gelmediler. Tekrar söylüyorum, ben taraftara küfredecek bir adam değilim."

Gaziantep FK'nin ülkenin en düşük bütçeli takımlarından biri olduğunu hatırlatan Yılmaz, oyun içinde galibiyetlerin de mağlubiyetlerin de olabileceğini, şu an 10. sırada ligi rahat bir şekilde tamamlayabileceklerini sözlerine ekledi.