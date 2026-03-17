Burak Yılmaz: "Fenerbahçe ve oyuncuları çok büyük, cezayı kestiler"

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz, bireysel hatalar sebebiyle mağlup olduklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantında konuşan Yılmaz, büyük takımlara karşı küçük hataların yapılmaması gerektiğini belirtti.

"CEZAYI KESTİLER"

İlk yarıda istediklerini sahaya yansıtabildiklerini dile getiren Yılmaz, "Duran top organizasyonlarında istediğimiz her şeyi yapabildik. Duran toptan gol atacakken yaptığımız hatayla geçişten mağlup duruma düştük. İkinci devre beraberliği yakaladık ama bireysel hatalardan yediğimiz gollerle mağlup olduk. Burada küçük hatalar yapmaman lazım, karşında büyük takım var. Cezayı keserler ve kestiler de. Ben oyuncularıma ilk devre gösterdikleri oyun için teşekkür ederim. İkinci yarıyla ilgili analizlerimizi yapmamız lazım." diye konuştu.

"7 EKSİKLE GELDİK AMA KAPANMADIK"

Son 2 maçtır kenarda olduğunu ve bir daha cezalı duruma düşmek istemediğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada sadece hocanın tavır ve davranışları değil, hakemlerin iletişimi de önemli. Hırsımdan, enerjimden zaman zaman agresif şekilde davranıyorum. Bununla alakalı çalışıyorum. Oyunla alakalı, ofansif-defansif baskısıyla ne yapması gerektiğini bilen bir takımım olduğunu düşünüyorum. Buraya 7 eksik gelip kapanmıyoruz. Biz bir takımız, diğer oyuncularım bugünler için var. Ne olursa olsun her an hazır olmak zorundayız."

"FENERBAHÇE VE OYUNCULARI ÇOK BÜYÜK"

Fenerbahçe'yi analiz etmenin zorluğuna değinen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe, beklediğimiz gibi çıktı. Hatta Levent'in sağ bek oynayacağını da tahmin ediyorduk. Fenerbahçe kimle oynarsa oynasın, başkanı kim olursa olsun bu statta çok fazla analize gerek yok. Burada Fenerbahçe 1-0, 2-0 öndedir. Fenerbahçe'nin ön tarafta çok özel oyuncuları var. Fenerbahçe'yi çok fazla analiz edemiyorsun. Analiz tabii yapmaya çalışıyoruz ama Fenerbahçe'yi çok analiz edemezsin. Fenerbahçe çok büyük, oyuncuları çok büyük. Biz bugün duran toptan gol bulabileceğimize çok inandık ama sonuçlandıramadık. Baş altı takımların burada çok fazla mücadele etmesi, mücadele ruhundan kopmaması gereken maçlar oynuyoruz."