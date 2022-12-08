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Burak Yılmaz: Futbol hayatımı Hollanda'da bitirmek istiyorum

Hollanda’nın Fortuna Sittard takımında kariyerine devam eden Burak Yılmaz yaptığı açıklamada, "Futboldan sonrasına hazırlanıyorum. Fortuna Sittard ile devam edip orada bitirmek istiyorum" dedi.

Burak Yılmaz: Futbol hayatımı Hollanda'da bitirmek istiyorum

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Hollanda’nın Fortuna Sittard takımında forma giyen milli futbolcu , takımının kamp yaptığı Antalya Belek’te basın toplantısı düzenledi.

Kariyeri hakkında konuşan Yılmaz, "Futboldan sonrasına hazırlanıyorum" diye konuştu. 

Alt yapının önemine vurgu yapan Yılmaz, "Türk futbolunda söz sahibi olsaydım kaynakların hepsini alt yapıya harcardım" açıklamasında bulundu. 

37 yaşındaki futbolcu yeniden Türkiye'ye transfer olacağını iddialarına da, "Futbol hayatıma Fortuna Sittard ile devam edip orada bitirmek istiyorum" diyerek açıklık getirdi. 

YABANCI SINIRI AÇIKLAMASI

Süper Lig'deki yabancı sınırının düşürülmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Çok yabancı istiyorsanız, yabancı başkan gelsin, yabancı hoca gelsin, yabancı gazeteciler gelsin. Hollanda'da yabancı sınırı yok ama sen o seviyeye gel, sende de olmasın. Yabancı sınırı olmasa Galatasaray'da şu an bir Türk futbolcu sahaya çıkabilir mi?" dedi.

Burak Yılmaz: Futbol hayatımı Hollanda'da bitirmek istiyorum - 1

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