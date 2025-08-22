NTV.COM.TR

Burak Yılmaz, Gaziantep FK ile ilk maçına çıkacak: Rakip Gençlerbirliği

Teknik direktör Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın başında ilk maçına çıkacak.

Trendyol ekiplerinden Gaziantep FK, 23 Ağustos Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Gaziantep ekibinin yeni teknik direktörü takımıyla birlikte ilk resmi maçına çıkacak.

Yeni transferler Nazım Sangare ve Luis Perez, kırmızı-siyahlı formayı ilk kez giymek için hocasından şans bekleyecek.

BEŞİNCİ RANDEVU

Gaziantep FK, daha önce evinde iki kez misafir ettiği Ankara temsilcisine puan vermedi.

Kırmızı-siyahlılar, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında rakibini 4-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti.

Güneydoğu temsilcisi, Ankara'ya konuk olduğu maçların ilkinde 1-0 mağlup oldu, ikinci maçta ise 1-1 berabere kalarak rakibinden puan aldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandıran Gaziantep ekibi, kalesinde 4 gol gördü.

