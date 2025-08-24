Burak Yılmaz ilk maçını kazandı
Burak Yılmaz yeni takımı Gaziantep FK'nın başında çıktığı ilk maçı kazandı.
Burak Yılmaz'ı takımın başına getiren Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Galibiyetin ardından teknik direktör Yılmaz sevincini taraftarlarla paylaştı.
MAÇTAN NOTLAR
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Kevin Rodrigues, Myenty Abena, Arda Kızıldağ (Semih Güler dk. 46), Deian Sorescu, Ogün Özçiçek (Luis Perez dk. 75), Badou Ndiaye (Junınho Bacuna dk. 60), Kacper Kozlowski, Maxim (Mirza Cihan dk. 90+5), Christopher Lungoyi (Enver Kulasin dk. 90+5), Emmanuel Boateng
Yedekler: Zafer Gögen, Onur Başyiğit, Ali Osman Kalın, Taha Güneş, Kuzey Ege Bulgulu
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Matej Hanousek, Dmitrios Goutas, Kelven Thalisson, Pedro Pereira, Zan Zuzek, Göktan Gürpüz (Dilhan Demir dk. 81), Abdurrahim Dursun (Sinan Osmanoğlu dk. 67, Jan Nalepa, Adama Traore (Samed Onur dk. 67), Metehan Mimaroğlu (Sekou Koita dk. 67)
Yedekler: Erhan Erentürk, Ebrar Yiğit Aydın, Furkan Ayaz Özcan, Oğulcan Ülgün, Yiğit Hamza Aydar
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Deian Sorescu (dk. 43), Maxim (dk. 90+4 pen.) (Gaziantep FK), Zan Zuzek (dk. 7) (Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Nalepa (dk. 90+2) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Boateng, Arda Kızıldağ, Abena (Gaziantep FK), Adama Traore, Göktan Gürpüz, Nalepa, Gökhan Akkan, Samed Onur
