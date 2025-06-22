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Burak Yılmaz, Kasımpaşa'dan ayrıldı

Teknik direktör Burak Yılmaz, Kasımpaşa'daki görevinden "fikir ayrılıkları" nedeniyle ayrıldığını açıkladı.

Burak Yılmaz, Kasımpaşa'dan ayrıldı

Teknik direktör , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ekibi 'daki görevinden ayrıldığını duyurdu.

39 yaşındaki teknik adam, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Futbol da fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak. Başarılar diliyorum."

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