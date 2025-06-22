Burak Yılmaz, Kasımpaşa'dan ayrıldı
Teknik direktör Burak Yılmaz, Kasımpaşa'daki görevinden "fikir ayrılıkları" nedeniyle ayrıldığını açıkladı.
Teknik direktör Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Süper Lig ekibi Kasımpaşa'daki görevinden ayrıldığını duyurdu.
39 yaşındaki teknik adam, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Futbol da fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak. Başarılar diliyorum."
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