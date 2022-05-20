Burak Yılmaz, sezonun son maçının ardından Lille'den ayrılacağını açıkladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, yarın Rennes'i ağırlayacakları sezonun son maçının ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.05.2022 - 15:05

Burak Yılmaz, sezonun son maçının ardından Lille'den ayrılacağını açıkladı

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İnstagram hesabı üzerinden forma giydiği Lille'den sezon sonu ayrılacağını açıkladı

Burak Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın Lille'deki son maçım. Harika iki yıl geçirerek harika iki kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım" açıklamasında bulundu

Lille'e 2020'de transfer olan 36 yaşındaki golcü futbolcu, takımıyla birer Ligue 1 ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, Lille formasıyla 72 maça çıktı ve 25 gol kaydetti.

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