Burak Yılmaz, sezonun son maçının ardından Lille'den ayrılacağını açıkladı

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Burak Yılmaz İnstagram hesabı üzerinden forma giydiği Lille'den sezon sonu ayrılacağını açıkladı

Burak Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın Lille'deki son maçım. Harika iki yıl geçirerek harika iki kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım" açıklamasında bulundu



Lille'e 2020'de transfer olan 36 yaşındaki golcü futbolcu, takımıyla birer Ligue 1 ve Fransa Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.



Tecrübeli futbolcu, Lille formasıyla 72 maça çıktı ve 25 gol kaydetti.

BURAK YILMAZ, SÜPER LİG'E Mİ DÖNÜYOR?