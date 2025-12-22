Burak Yılmaz, Süper Lig'e mağlubiyetle döndü! Başakşehir, Gaziantep FK'yı beş golle geçti

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahbi ekibin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Shomurodov, 29. dakikada Fayzullaev, 53. dakikada kendi kalesine Arda Kızıldağ, 68. dakikada Umut Güneş ve 84. dakikada Brnic kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı ise 26. dakikada Drissa Camara'dan geldi.

Gaziantep FK'da Kevin Rodrigues, 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan, yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran ve puanını 23'e yükselten Başakşehir, 7. sırada yer buldu. 4 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. basamakta yer aldı.

Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük'ü ağırlayacak. Gaziantep FK ise Galatasaray deplasmanına çıkacak.