Burak Yılmaz yerine Sumudica derken sürpriz isim geliyor
20.04.2026 09:51
Gaziantep FK'da Burak Yılmaz'ın istifasının ardından takımın başına geçecek isimle ilgili sürpriz bir iddia geldi.
Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor maçı sonrası teknik direktörlük görevinden istifa etmişti.
Yılmaz'ın ayrılığının ardından gündeme Marius Sumudica ismi gelmiş ve kulübün, Rumen çalıştırıyla görüştüğü öğrenilmişti.
SÜRPRİZ İSİM RADOI
Ajansspor'un haberine gçre ise Gaziantep FK sürpriz bir hocayı takımın başına getirmeye hazırlanıyor.
Haberde Gaziantep temsilcisinin FCSB Teknik Direktörü Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.
Kırmızı-siyahlı kulübün, 45 yaşındaki çalıştırıcı ile 2027 yılının haziran ayına kadar geçerli sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Rumen teknik adamın, FCSB'nin bu akşam Farul deplasmanında oynayacağı maçın ardından Türkiye'ye gelerek Gaziantep FK'nın başına geçmesi bekleniyor.
FCSB'de 4 maça çıkan Radoi; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 1.75 puan ortalaması yakaladı.