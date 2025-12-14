Burak Yılmaz'dan ayrılık kararı, "Küfür yemeyi hak etmedim"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.



Maçın ardından konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ayrılık kararını duyurdu.



Yılmaz, 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı. Yılmaz, "Rizespor ve Başakşehir maçlarında sonra burada olmayacağım. Küfür yemeyi hak etmedim. Oyuncularım da hak etmedi." ifadelerini kullandı.



GÖREV ALDIĞI TAKIMLARI



Yılmaz daha önce Beşiktaş, Kayserispor ve Kasımpaşa'da da görev almıştı.



Yılmaz, Gaziantep FK'nın başında çıktığı 16 maçta 1.81'lik ortalama elde etmişti.