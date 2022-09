Burak Yılmaz'dan Fatih Terim yanıtı: Herkes her şeyi biliyor

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi Türk futbolunun mihenk taşı takımlarında oynayan Burak Yılmaz, sosyal medya platformu Twitch'de yayın yapan H-Talks programına katıldı, çarpıcı açıklamalar yaptı.



"4 büyüklerin hepsinde aslanlar gibi forma giydim" diyen Burak Yılmaz, "Fenerbahçe hariç hepsinin de hakkını verdim. Camialara kırılmak haddimize değil" ifadesini kullandı.



Trabzonspor, Beşiktaş ve Milli Takım'ın eski çalıştırıcısı Şenol Güneş için "baba" ifadesini kullanan Burak Yılmaz, "Trabzon'da babayla tanıştım. Ağabey, baba. Ellerinden öpüyorum Şenol hocamın" sözleriyle tecrübeli teknik adama duyduğu sevgiyi dile getirdi.



BURAK YILMAZ, FATİH TERİM İÇİN NE DEDİ?



Galatasaray'da ve Milli Takım'da çalıştığı teknik direktör Fatih Terim için ise Burak Yılmaz, "Türkiye'nin en büyük teknik direktörlerinden bir tanesi. Herkesin saygı duyması gerektiği, herkesin ne olduğunu bildiği, Galatasaray'a en büyük başarıları kazandırmış, Türkiye'nin en büyük teknik direktörlerinden bir tanesi" demekle yetindi.



Bir kırgınlık var mı? sorusuna ise, "Herkes, her şeyi biliyor" yanıtını verdi.



Galatasaray'dan ayrılık süreciyle ilgili olarak da Burak Yılmaz şöyle konuştu, "Ben Galatasaray'dayken her şey çok iyiydi. Benim kontratım çok yüksekti. Hak etmiştim. Kontratı TL'ye döndür dediler, döndürdüm. İndirim yap dediler, yaptım. Her şeye evet dedim ama yine de yetmedi. Sivas maçından sonra ayrılmayı kafaya koydum."



Beşiktaş'la arasındaki ilişkisi konusunda ise 37 yaşındaki oyuncu, "Biz sevilmek için sevmedik" dedi.



"EURO 202'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KALDIRAMADIK"



A Milli Takımın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali’nde Portekiz’e 3-1 yenilerek elendiği maçta kaçırdığı penaltı için Burak Yılmaz, "EURO 2020'de oranın büyüklüğünü kaldıramadık. Ben de iyi kaptanlık yapamadım. Orada o reaksiyonu gösteremedik. Bunu kabul etmeliyiz ki gelişebilelim. Çok gereksiz yere pohpohlandık" dedi.



EURO 2016'DAKİ PRİM OLAYINDA NELER YAŞANDI?



Euro 2016'daki prim konusuna açıklık getiren tecrübeli golcü,



"EURO2016'da prim 500 bin Euro. Son maçta ben kadrodaydım ama oynamadım. Bana prim yatmadı. Arda Turan kafama vurdu 'Bana bir hediye alırsın karam.' dedi. Selçuk İnan da 'Ona prim yatmadı.' dedi. Arda 'Sen nasıl prim almazsın' diye sinirlendi. Ondan sonra bir şey yaşandı.



Orada sadece ben değil, yardımcı ekipten kimse prim almadı. Orada futbolcular aralarında para toplayıp onlara prim verdik. Bu da olay oldu. Gruptan da çıkamayınca prim kavgası çıktı. Bu prim davasını basına kim ne şekilde verdiyse, benim ağzımdan laflar söylediyse sadece onlara hakkımı helal etmiyorum. Futbolu bıraktıktan sonra bu olayı isim isim her ayrıntısına kadar anlatacağım. Sevdikleri insanları savunanlar, yine aynı şekilde savunabilecekler mi göreceğiz" sözleriyle duyduğu kırgınlığı dile getirdi.



Beşiktaşlı olduğunu tekrarlanan Burak Yılmaz, "Ama Beşiktaş'a gol attığımda sevindim. Hemen hemen her maçta attım. Sen futbolcudan bu bizim evladımız gel uşak Trabzon'da oyna. Bizim evlat, bizim kardeşimiz... Ama böyle bir şey yok. Sen üç veriyorsan dört vereceksin o adam orada kalacak. Bir tane kardeşimiz kontrat uzatmıyor, ama oynamıyor. İsmini vermeyeceğim... Bu çocuk 20-21-22 yaşında... Bu çocuğun annesi babası yok mu? Ailesi, kız arkadaşı, eşi yok mu? Bu çocuğun bakmak zorunda olduğu insanlar yok mu? Gel sen üçe oyna ikie oyna. Niye üçe ikiye oynasın? Adam üç istiyor sen bir veriyorsun. Ver iki adam kalsın. O dönem Trabzonspor'da futbolcu kalacak. Neden kalacak? Bunun bir ailesi yok mu? Bakmak zorunda olduğu insanlar yok mu? Her şeye profesyonelce yaklaşıyorsunuz, futbolcu profesyonelce yaklaşınca onu çok sevdiğiniz gazetecilerle basının önüne, basınla birlikte taraftarın önüne attırıyorsunuz. Bir iki hata yaptığında ıslıklattırıyorsunuz. Bunlar ayıp şeyler" açıklamalarını yaptı.



LİLLE'DEKİ ŞAMPİYONLUĞU



Fransa'da Lille ile yaşadığı şampiyonluk için ise Burak Yılmaz, "Lille ile kazandığım şampiyonluk benim kariyerimin en özel başarılarından biri. Bir sene orada tarih yazdım ama maçımıza Türkiye'den gelen, olmadı. Bir yanım eksik kaldı' sözleriyle sitemkâr konuştu.