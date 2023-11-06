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Burak Yılmaz'dan futbolculara uyarı: "Bunu kabul edemem"

Beşiktaş'ta Antalyaspor mücadelesinin devre arasında yaşanan gerilim rüzgarı antrenmanda da esti. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, antrenman öncesi futbolculara uyarıda bulunurken, Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve takım arkadaşlarından özür diledi.

Burak Yılmaz'dan futbolculara uyarı: "Bunu kabul edemem"

, Trendyol Süper Lİg'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu.

DEVRE ARASINDA OYUNDAN ALINDI

Mücadeleden 3-2 mağlup ayrılan siyah-beyazlılarda devre arasında Eric Bailly'nin Tayfur Bingöl'e fiziksel müdahalede bulunmasının ardından Fildişi Sahilli futbolcu Burak Yılmaz'ın kararıyla oyundan alındı.

ERIC BAILLY'DEN ÖZÜR

TRT Spor'un haberine göre, Burak Yılmaz, bugün antrenman öncesi futbolculara "Bana her şeyi söylemekte serbestsiniz ama birbirinize herhangi bir konuda sert çıkmanızı kabul edemem" dedi.

Bunun üzerine Eric Bailly, toplantıda Burak Yılmaz'dan, Tayfur Bingöl'den ve takım arkadaşlarından bir kez daha özür diledi.

BUGÜN BAŞKANLA GÖRÜŞECEK

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, mücadelenin ardından "Yarın başkanımla görüşeceğim, 3 Aralık'a kadar ben kalacaksam bir isteğim olacak. Olmuyorsa ayrılacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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