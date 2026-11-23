Burak Yılmaz'dan özeleştiri. "Kötü adam olup maçı bitirmeyi öğrenmeliyiz"
23.11.2026 23:53
Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, skoru koruyamamalarını takımın naifliğine bağladı.
ARCA Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "2-1'ken baskı altında oynamayı, kötü adam olup maçı bitirmeyi öğrenmeliyiz. Burada biraz naifiz. Sarı kart görmüyoruz, faul yapmıyoruz" diye sitem etti.
Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda İstanbul Başakşehir FK'ya 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Arca Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, mücadeleyi değerlendirdi.
Maçın son bölümünde yaşadıkları kırılganlığa dikkat çeken Yılmaz, "Shomurodov’un attığı harika bir gol var. Bizim oyuncuyu atak yapıp vurdurmamamız gerekirken Shomurodov’un harika bir golle kilidi açtığı ve bizim anlam veremediğimiz kırılgan bir maçımız oldu. Akabinde 14 dakikada 4 tane gol yedik ve mağlup olduk. Buraları da öğrenmeliyiz. 2-1'ken baskı altında oyun oynamayı, futbol oynamayı, maçı bitirmeyi, kötü adam olup maçı bitirmeyi öğrenmeliyiz. Burada biraz naifiz. Sarı kart görmüyoruz, faul yapmıyoruz. Ne yazık ki çok üzgünüm bu konuda" ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz, ARCA Çorum Futbol Kulübü'nün başında çıktığı 6 maçta 3 galibiyet 3 tane de yenilgi aldı.
"BAŞAKŞEHİR İLE ARAMIZDA ÇOK BÜYÜK BİR FARK VAR"
İki takım arasındaki kalite ve bütçe farkına da değinen Burak Yılmaz, "Dediğim gibi çok çalıştığım, harika bir 70 dakika geçiren bir maçın sonunda Başakşehir ile aramızda çok büyük bir fark var. Hem oyuncu kalitesi olarak hem bütçe olarak onlar da gereğini bugün yaptılar diye düşünüyorum" dedi.