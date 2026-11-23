"BAŞAKŞEHİR İLE ARAMIZDA ÇOK BÜYÜK BİR FARK VAR"

İki takım arasındaki kalite ve bütçe farkına da değinen Burak Yılmaz , "Dediğim gibi çok çalıştığım, harika bir 70 dakika geçiren bir maçın sonunda Başakşehir ile aramızda çok büyük bir fark var. Hem oyuncu kalitesi olarak hem bütçe olarak onlar da gereğini bugün yaptılar diye düşünüyorum" dedi.