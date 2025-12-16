Burak Yılmaz'ın 118 günlük Gaziantep FK dönemi, kariyerinin en iyisi

KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMİ

Burak Yılmaz, Gaziantep FK'de görev aldığı sürede yakaladığı puan ortalamasıyla kendi kariyerinin de en iyi dönemini geçirdi.

Kariyerine, 2023-24 sezonunda Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcı antrenörü olarak başlayan Yılmaz, 6 maçlık geçici teknik direktörlük görevi süresince 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 1 puan ortalaması elde etti.

28 Ocak 2024'te sözleşme imzaladığı Kayserispor'da Yılmaz, 21 maçta 3 galibiyet 10 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 0,9 puan ortalaması tutturdu.

Kasımpaşa'daki görevine 28 Ocak 2025'te başlayan Yılmaz, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle maç başına 1,38 puan aldı.

Gaziantep FK'de ise 14 lig maçında 1,64 puan ortalaması yakalayan genç teknik adam, kariyerindeki en başarılı dönemini geçirdi.