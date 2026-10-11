Burak Yılmaz'ın ilk maçında ARCA Çorum FK, Gaziantep deplasmanında farklı kazandı

Hull City, gol düellosunda Everton'la yenişemedi. Sahasında yine kaybetmedi

Hull City, gol düellosunda Everton'la yenişemedi. Sahasında yine kaybetmedi

Beşiktaş, Kocaelispor'u ağırlıyor. İlk 11'ler belli oldu. İtaliano'dan sürpriz var

Beşiktaş, Kocaelispor'u ağırlıyor. İlk 11'ler belli oldu. İtaliano'dan sürpriz var