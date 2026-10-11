Burak Yılmaz'ın ilk maçında ARCA Çorum FK, Gaziantep deplasmanında farklı kazandı
11.10.2026 18:49
Çorumlu futbolcuların gol sevinci.
ARCA Çorum FK deplasmanda Gaziantep'i farklı yendi. Geçen sezondan kalma cezası nedeniyle kulübeye inemeyen Burak Yılmaz, böylece ARCA Çorum FK'da galibiyetle başladı.
Süper Lig'in 7'nci haftasında ARCA Çorum Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz'ın cezası nedeniyle tribünden izlediği maçta Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında 3-0 kazandı.
Çorumspor'un golleri Cengiz Ünder (37), Kyziridis (60) ve Karlsbakk'tan (83) geldi.
Çorumspor bu sonuçla ligde 3. galibiyetini alırken puanını da 10'a yükseltti.
Gaziantep ise üst üste 3. maçını da kazanamazken 8 puanda kaldı.
Çorumspor 16 Ekim'de sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise 18 Ekim pazar günü Başakşehir deplasmanına çıkacak.