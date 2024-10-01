Burak Yılmaz'ın Kayserispor karnesi: 22 maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik, 9 yenilgi

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor da Burak Yılmaz dönemi sona erdi.

Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan sarı kırmızılı takımda zaman zaman görevinden ayrılma yönünde eğilim gösteren ancak yönetim tarafından devam etmesi yönünde ikna edilen Burak Yılmaz, 3-0 yenildikleri Beşiktaş maçı sonrasında görevi bıraktı.

22 MAÇTA 3 GALİBİYET 10 BERABERLİK 9 YENİLGİ



Geride kalan sezon oynanan Samsunspor maçı sonrasında Recep Uçar'ın yerine göreve getirilen Burak Yılmaz, sarı kırmızılı takım çatısı altında sadece 3 maçta galibiyet sevinci yaşayabildi.



Yılmaz yönetiminde Kayserispor, oynadığı 22 maçta 3 galibiyet 10 beraberlik 9 yenilgi aldı.

