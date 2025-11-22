Burak Yılmaz'lı Gaziantep FK deplasmanda kazandı
22.11.2025 17:16
AA, İHA
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup oldu.
Gaziantep FK'nın hocası Burak Yılmaz takımı başında çıktığı 12 maçta 7. galibiyetini aldı.
28. dakikada Kozlowski’nin ceza sahası önünde verdiği pasla topla buluşan Maxim’in şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.
34. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topu içeri gönderdi. Arka direkte yükselen Onugkha’nın kafa vuruşunda kaleci Zafer Gürgen topun hakimi oldu.
35. dakikada Camara ceza sahası içinde sol taraftan giderken Bennasser'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.
38. dakikada penaltıda topun başına geçen Maxim, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 0-1
45. dakikada Camara'nın savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Mohamed Bayo'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
İKİNCİ DEVRE
46. dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek kaleci Zafer Görgen'de kaldı.
63. dakikada ceza yayına yakın Maxim topu kaptı. Kalecinin önde olduğunu gören Maxim orta sahadan yaptığı şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
64. dakikada Camara, sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Mohamed Bayo’yu gördü. Aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Bayo, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 0-3
68. dakikada sol kanattan Benes’in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Onugkha’nın şutu kaleci Zafer Görgen’de kaldı.
MAÇTAN NOTLAR
Hakemler: Mehmet Türkmen, Hakan Yemişken, Kerem İlitangil
Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Denswil, Opoku (Mane dk. 58), Carole, Bennasser (Mehmet Eray Özbek dk. 67), Furkan Soyalp (Nurettin Korkmaz dk. 77), Mendes (Tuci dk. 58), Benes, Cardoso, Onugkha
Yedekler: Bilal Bayazit, Deniz Eren Dönmezer, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Yiğit Emre Çeltik, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Radomir Djalovic
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Luis Perez (Sorescu dk. 76), Ogün Özçiçek, Maxim (Ndiaye dk. 69), Drissa Camara, Kozlowski (dk. 81 Emmanuel Boateng), Rodrigues (Rob Nizet dk. 81), Mohamed Bayo (Yusuf Kabadayı dk. 76)
Yedekler: Burak Bozan, Abena, Kulasin, Bacuna, Lungoyi
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller: Maxim (dk. 38 pen), Mohamed Bayo (dk. 45 ve 64) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Opoku (Kayserispor), Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)