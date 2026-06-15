"Buraya futbol için geldik. Politikacı değiliz"

İran Milli Takımı Teknik Direktörü Emir Kalenuyi ve futbolcu Mehdi Taremi, salı günü Los Angeles Stadı'nda oynayacakları Yeni Zelanda maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Maç için Meksika'dan Los Angeles'a giden İran milli takımının hocası Kalenuyi, "Ülkemiz için burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.

İran'ın savaştığı ABD'ye Dünya Kupası için gitmeleri hakkındaki sorulara yanıt veren teknik adam "Futbol oynamak için buraya geldik. Saygı duyulması gereken İranlılar için oynayacağız. Biz politikacı değiliz." diye konuştu.

Kalenuyi, kamp yerlerinin ABD'den Meksika'ya alınması hakkında ise şunları söyledi: "Kampımızın yeri ABD’den Meksika’ya alındı ve tabii ki bunun bize olumsuz etkisi de oldu. Umarım, Dünya Kupası'ndaki seyahat sorunlarımız oyun kalitemizi etkilemez.

Antrenmanlara daha önce başlamalıydık, geç vardık ve çalışmalara zamanında başlayamadık. Ama oyuncularım, iyi performans göstermek için çok kararlı ve istekli. İran halkı için ellerinden geleni yapacaklardır.

"SADECE İRANLILAR DEĞİL HAKEMLER BİLE ETKİLENDİ"

İranlı futbolcu Mehdi Taremi ise ABD'ye girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ı kastederek "Sadece İranlılar değil hakemler bile bu turnuvadan olumsuz etkilendi. Evet, bir gerginlik var." ifadelerini kullandı.

"Futbol her zaman insanları birleştirir" diyen Taremi, "Buraya futbol oynamaya geldik, siyasi konulara müdahil olmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, basın toplantısında tercüme sorunu da yaşandı. Kulaklıklarda sorun olduğu belirtilerek, İngilizce ve İspanyolca sorular, Farsçaya çevrilmedi.