Burgos - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya LaLiga 2’de  heyecan Burgos Granada  mücadelesiyle devam ediyor. Burgos ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Burgos - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Granada tecrübeli isimleriyle Burgos karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler ise Burgos - Granada maçının ekranlara geleceği kanalı ve başlangıç saatini araştırıyor.

BURGOS - GRANADA MAÇI NE ZAMAN?

Burgos Granada maçı 22 Eylül Pazartesi günü saat 21.00 da başlayacak. Estadio El Plantío Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S SPort ekranlarından yayınlanacak.

