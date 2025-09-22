Burgos - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya LaLiga 2’de heyecan Burgos Granada mücadelesiyle devam ediyor. Burgos ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Burgos - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Granada tecrübeli isimleriyle Burgos karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler ise Burgos - Granada maçının ekranlara geleceği kanalı ve başlangıç saatini araştırıyor.
BURGOS - GRANADA MAÇI NE ZAMAN?
Burgos Granada maçı 22 Eylül Pazartesi günü saat 21.00 da başlayacak. Estadio El Plantío Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S SPort ekranlarından yayınlanacak.