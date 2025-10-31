Burnley - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
Premier Lig heyecan Burnley - Arsenal maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Burnley - Arsenal karşı karşıya geliyor. Arsenal zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Burnley - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
BURNLEY - ARSENAL MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’e haftanın dikkat çeken maçında Burnley - Arsenal kozlarını paylaşıyor. Burnley'da, Turf Moor Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’da başlayacak mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
