Burnley - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
Premier Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Burnley, Leeds United’ı konuk ediyor. Burnley ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Futbol tutkunları ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala odaklandı.
Burnley yıldız isimleriyle Newcastle United karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Leeds United ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Burnley - Leeds United mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Burnley - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
BURNLEY - LEEDS UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Burnley - Leeds United kozlarını paylaşıyor.Burnley'da, Turf Moor Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’da başlayacak ve beın Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Futbol
- İngiltere Premier Lig
- Maç