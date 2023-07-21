Burnley, Nathan Redmond transferini duyurdu

Beşiktaş ile yollarını ayıran Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.



"BENİM HIRSLARIMLA ÖRTÜŞÜYOR"

İngiliz takımının bu sezonki beşinci transferi olan Redmond, transferi sonrası yaptığı açıklamada "Her zaman Premier Lig'de yeniden oynama hayalim vardı. Burnley'nin projesi benim hırslarımla örtüşüyor." dedi.

"BURADAKİ GENÇ OYUNCULARA FAYDA SAĞLAYACAK"

Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany ise 29 yaşındaki futbolcu hakkında "Nathan, Türkiye'de son zamanlarda olağanüstü bir performansa ulaştı. Oradan zengin bir deneyim getiriyor. Harika bir iş ahlakına, çok sayıda beceriye ve öğrenmeye devam etme isteğine sahip. Aynı zamanda kişiliğini ve karakterini de bu futbol kulübüne taşıyor ve bu da buradaki genç oyunculara fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

28 MAÇTA 6 GOL, 6 ASİST



Tecrübeli kanat oyuncusu geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 maçta 6 gol, 6 asistle oynadı.