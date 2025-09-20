Burnley - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Burnley ve Nottingham Forest kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Nottingham Forest zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Burnley - Nottingham Forest mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



BURNLEY - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Burnley - Nottingham Forest karşı karşıya geliyor. Burnley'da, Turf Moor Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (20 Eylül) saat 17:00’da başlayacak ve beİN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

